Παπασταύρου σε Σαμαρά: “Δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα – Μην αδικείτε τον εαυτό σας”

Με τα λόγια αυτά απάντησε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για όσα υποστήριξε σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία Ελλάδος-Chevron.

«Ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στην ιστορική του ομιλία στην Καβάλα, το 1976 είχε πει χαρακτηριστικά: προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του. Και αυτό πράττει η κυβέρνησή μας», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, κλείνοντας την παρέμβαση του.

«Τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσετε να αναλάβω μία από τις πιο κρίσιμες νομικές διαπραγματεύσεις για την χώρα, η οποία οδήγησε τον Νοέμβριο στην εκταμίευση των 44 δισ. και σταθεροποίηση της χώρας μας στο ευρώ. Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς, εν προκειμένω, δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις.

Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα», υπογράμμισε αρχικά ο κ. Παπασταύρου, ενώ συνέχισε, απευθυνόμενος στον κ. Σαμαρά, λέγοντας:

«Έχετε εργαστεί για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Όπως γνωρίζετε, οι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron και τη Hellenic Energy είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και συνεπώς δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Άλλωστε, τα κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.

Έχουν όμως σημασία για το διεθνές δίκαιο και την πατρίδα μας. Δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά έχουν σημασία για την πατρίδα μας».

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπασταύρου, «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η πραγματική κατάσταση, το factum, λαμβάνεται υπόψη από το διεθνές δίκαιο».

«Το γεγονός ότι ενώ δεν έχουμε οριοθετήσει, ότι ενώ υπάρχει το τουρκολιβυκό, ότι ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως ενέργειας, έρχεται και επενδύει και συμφωνεί. Αυτό για το διεθνές δίκαιο έχει σημασία. Λαμβάνεται υπόψη. Αυτό δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική. Και γι αυτό υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας ανακριβή αυτά που υποστήριξε ο κ. Σαμαράς.

«Υπάρχει ένα σημείο, το τριεθνές, που είναι Λιβύη και Αίγυπτος. Υπάρχει ένα σημείο που δεν έχει οριοθετεθεί. Η διάταξη του άρθρου 30 είναι μια νομική πρόβλεψη. Ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής ευθύνης και προστασίας των συμβαλλομένων. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Και σε κάθε περίπτωση ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο ελληνικό Δημόσιο. Έχει πλήρη διακριτική ευκαιρία για κάθε ζήτημα. Δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος», επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου και συμπλήρωσε:

«Οι εξελίξεις στα θέματα της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν με υπερηχητικές ταχύτητες. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό. Όταν για πρώτη φορά έχουμε τον “Κίμωνα” και τα “Ψαρά” τις φρεγάτες, στην Κύπρο. Όταν έχουμε τα F-16 στην Κύπρο. Τα οποία δεν έχουν πάει για μια παρέλαση, να διανυκτερεύσουν ένα βράδυ και να γυρίσουν. Έχουν πάει και μένουν εκεί. Όταν έχουμε Patriot στην Κάρπαθο, με το ραντάρ να διασυνδέεται με το νατοϊκό ραντάρ στη Νάπολη. Με Patriot στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κατευνασμός».

«Οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης για την πατρίδα μας. Πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να μπορέσουμε να βρούμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμους πόρους», υπογράμμισε ο υπουργός Ενέργειας.