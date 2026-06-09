Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις για τα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Μπορεί οι Πανελλαδικές Εξετάσεις να ολοκληρώθηκαν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ωστόσο γι’ αυτούς των ΕΠΑΛ συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

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Δείτε τα θέματα στην Υγιεινή:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στην Υγιεινή: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/apantiseis-igieini-epal-2026.pdf

Δείτε τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στο Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/apantiseis-nautiko-dikaio-epal-2026.pdf

Δείτε τα θέματα στις Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών:

Δείτε τις απαντήσεις στις Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ):

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Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα στοιχεία Μηχανών: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/apantiseis-stoixeia-mixanon-epal-2026.pdf

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Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.