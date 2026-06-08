Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Δύσκολα τα θέματα στην Οικονομία – Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες η Ιστορία και η Φυσική

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα θέματα σε Ιστορία και Φυσική, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα Δευτέρα 8/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, τα θέματα στο μάθημα της Οικονομίας ήταν δύσκολα και πολύ απαιτητικά.

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“Τα θέματα ήταν αρκετά σαφή, κάτι που σημαίνει ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν θα συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες”, σχολίασε για το μάθημα της Ιστορίας ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, Ιωάννης Ζουμπούλογλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θέματα ήταν από το σύνολο της ύλης και υπήρχαν ερωτήσεις από όλα τα κεφάλαια.

Δείτε τα θέματα της Ιστορίας:

Δείτε τις απαντήσεις στην Ιστορία:

Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής, η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του μαθήματος, του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, Αθηνά Σαπιέρα, σημείωσε πως δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα, ειδικά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

“Τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα, χωρίς ασάφειες και για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές θα δούμε πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή άριστες βαθμολογίες. Το θέμα Α ήταν πολύ βατό, επίσης και το Θέμα Β, το θέμα Γ η κβαντομηχανική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, και το Θέμα Δ ένα συνδυαστικό βατό θέμα” είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε τα θέματα της Φυσικής:

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Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στη Φυσική

Ωστόσο, τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Οικονομίας ήταν “από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών ειδικότερα στο κομμάτι των ασκήσεων” όπως σχολίασε ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της Οικονομίας, του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, Ανδρέας Λίτσας.

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“Στο κομμάτι της θεωρίας οι ερωτήσεις Σ-Λ ήταν σχετικά εύκολες και απλές προτάσεις του σχολικού βιβλίου, οι δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ίσως οι μαθητές δυσκολευτούν στην Α3 επειδή έτσι όπως είναι διατυπωμένη η ερώτηση επειδή δεν διαχωρίζει τα έσοδα από τις δαπάνες επομένως ο ίδιος ο μαθητής πρέπει να τις ξεχωρίσει” είπε ο ίδιος και πρόσθεσε:

“Στην δεύτερη ομάδα έπεσε ένα από τα SOS, όπου εδώ απαιτούσε από τον μαθητή μια πιο σύνθετη σκέψη και κρίση. Στην τέταρτη ομάδα ήταν μία άσκηση από το κεφάλαιο 5 χρειάζεται ο μαθητής να έχει μια πολύ καλή γνώση των εννοιών και επίσης να έχει μια πολύ καλή ευχέρεια στις πράξεις”.

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Δείτε τα θέματα της Οικονομίας:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στην Οικονομία

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Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.