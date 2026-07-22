Οι 8 αλλαγές σε αναπηρία και στέγαση που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τέσσερις παρεμβάσεις για τα Άτομα με Αναπηρία και τέσσερις παρεμβάσεις για τη στέγαση θεσμοθετεί ο νέος νόμος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στο πεδίο της αναπηρίας, οι παρεμβάσεις αφορούν στον Προσωπικό Βοηθό, την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, την αναπηρία όρασης και την προσβασιμότητα ως εργαλείο αυτονομίας στο σπίτι και στον χώρο εργασίας. Στη στέγαση, οι ρυθμίσεις αφορούν στην αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για κοινωνική κατοικία, τις ταχύτερες αλλαγές χρήσης γης και κτιρίων, τη διεύρυνση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης και την απαλλαγή από τον φόρο μισθωμάτων για ακίνητα που διατίθενται σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή για κοινωνική κατοικία.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η κοινωνική πολιτική δεν είναι διαχείριση της ευαλωτότητας. Είναι δημιουργία προϋποθέσεων αυτονομίας. Με το νομοσχέδιο που γίνεται νόμος του κράτους, θεσμοθετούμε πολιτικές που δίνουν στον πολίτη περισσότερες δυνατότητες στην καθημερινότητά του. Ενισχύουμε τον Προσωπικό Βοηθό και αυξάνουμε τα ηλικιακά όρια, παρέχοντας στήριξη σε περισσότερους συμπολίτες μας. Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση γίνεται μόνιμη πολιτική για 2.000 οικογένειες. Δημιουργούμε περισσότερους εκπαιδευτές κινητικότητας για τα Άτομα με Αναπηρία όρασης. Κάνουμε την προσβασιμότητα εργαλείο αυτονομίας στο σπίτι και στον χώρο εργασίας. Και στη στέγαση, δημιουργούμε 2.000 κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας ανενεργά στρατόπεδα, επιταχύνουμε τις αλλαγές χρήσης, διευρύνουμε το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και δίνουμε φορολογικά κίνητρα για κοινωνική κατοικία και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Από την Πολιτεία που αποζημιώνει την ανάγκη, περνάμε στην Πολιτεία που δίνει δυνατότητες, στήριξη και επιλογές. Λιγότερα εμπόδια, περισσότερες δυνατότητες: Αυτό κάνουμε νόμο του κράτους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, από το 2019 έως το 2026, τα αναπηρικά επιδόματα αυξάνονται κατά 67%, από 740 εκατομμύρια ευρώ σε 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τροφεία κλειστών δομών τριπλασιάζονται, από 50 εκατομμύρια ευρώ σε 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ επίσης τριπλασιάζονται, από 22 εκατομμύρια ευρώ σε 65 εκατομμύρια ευρώ.

Η αλλαγή κατεύθυνσης συνοδεύεται από σταθερή δημόσια χρηματοδότηση: Πενήντα εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Προσωπικό Βοηθό, 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, δέκα εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την προσβασιμότητα και δέκα εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

Με τον Προσωπικό Βοηθό εξασφαλίζεται συνέχεια για όσους ήδη λαμβάνουν προσωπική βοήθεια και επεκτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 65 στα 67 έτη, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη. Ειδικά για ορεινούς και νησιωτικούς δήμους έως 5.000 κατοίκους, δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να γίνουν προσωπικοί βοηθοί και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση γίνεται μόνιμη πολιτική για 2.000 οικογένειες με παιδιά έως έξι ετών με αναπηρία, αναπτυξιακές δυσκολίες ή αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής τους. Η στήριξη ξεκινά στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, με διεπιστημονικές ομάδες, εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης και ενεργό συμμετοχή της οικογένειας.

Για τα Άτομα με Αναπηρία όρασης, δημιουργείται δωρεάν πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτών κινητικότητας, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Σήμερα, για περίπου 17.000 άτομα με τυφλότητα υπάρχουν μόλις εννέα εκπαιδευτές. Με τη νέα παρέμβαση, περισσότεροι πολίτες αποκτούν υποστήριξη για ασφαλή μετακίνηση και ανεξάρτητη διαβίωση.

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Στην προσβασιμότητα, θεσπίζεται πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία να μπορούν να κάνουν προσβάσιμα το σπίτι και τον χώρο εργασίας τους. Η παρέμβαση λειτουργεί ως εργαλείο αυτονομίας, γιατί μειώνει τα εμπόδια στην καθημερινή ζωή και ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση.

Στο στεγαστικό σκέλος, οι 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα. Παράλληλα, οι ταχύτερες διαδικασίες αλλαγής χρήσης γης και κτιρίων δίνουν τη δυνατότητα, σε περιοχές όπου επιτρεπόταν βιοτεχνική λειτουργία, να εκδίδεται πιο γρήγορα άδεια για κατοικία, με ρητή απαγόρευση διάθεσης σε βραχυχρόνια μίσθωση.

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Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης διευρύνεται, με επέκταση σε τουλάχιστον οκτώ νέες Περιφερειακές Ενότητες, και αποκτά πιο ευέλικτα χαρακτηριστικά, ώστε να διευκολύνει τη μετεγκατάσταση. Μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης σχέσης εργασίας πριν από τη μετακίνηση, ώστε περισσότεροι πολίτες και οικογένειες να μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, απαλλαγή από τον φόρο μισθωμάτων για όσους διαθέτουν την περιουσία τους για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή για κοινωνική κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται φορολογικό κίνητρο για κοινωνική χρήση ακινήτων και ενισχύονται δύο κρίσιμες ανάγκες: Η ανεξάρτητη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία και η πρόσβαση περισσότερων πολιτών σε προσιτή κατοικία.