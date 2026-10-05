Μαρινάκης: “Η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών – Αποτελεί ένδειξη της προόδου της ελληνικής οικονομίας”

«Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του περιφερειάρχη Κρήτης και αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει».

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Πρόσθεσε ότι από την 1η Οκτωβρίου έως και χθες το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε περισσότερες από 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Ελλάδα προχώρησε στην αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. «Για το σκοπό αυτό αξιοποίησε έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών οι οποίες είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών αποτελώντας παράλληλα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ, η οποία, όπως είπε, θα προχωρήσει εντός του 2026, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των φοιτητών και την αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης.

Ανέφερε ακόμη ότι μέσω του Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται περίπου 224 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα, ενώ μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα υλοποιείται η πρώτη μεγάλη οργανωμένη αύξηση της προσφοράς φοιτητικών κατοικιών εδώ και δεκαετίες, με νέες εστίες σε έξι Πανεπιστήμια και συνολικά 8.600 κλίνες. Παράλληλα, όπως δήλωσε, προχωρούν η ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, καθώς και η αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Υπερταμείο και την ΕΤΕ.

Επεσήμανε ακόμη ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αποτελεί σημαντικό «δίχτυ» στήριξης, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για νέες και σύγχρονες υποδομές. Όπως ανέφερε, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 διατέθηκαν περίπου 87 εκατ. ευρώ σε 46.556 δικαιούχους. Παράλληλα, είπε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει πενταετή στρατηγική για τον μετασχηματισμό της φοιτητικής στέγασης, η οποία περιλαμβάνει την αξιοποίηση των υφιστάμενων εστιών με τη συμβολή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, την κοινωνική αντιπαροχή για την ανάπτυξη νέων υποδομών, την αγορά και ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων, τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής στέγασης.

Σε ό,τι αφορά την υγεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει εξελιχθεί σε σταθερό πυλώνα της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 6,8 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στις δράσεις του προγράμματος, ενώ σε περισσότερα από 270.000 άτομα εντοπίστηκαν ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση ή παρακολούθηση. Είπε ακόμη ότι η επιτυχία του προγράμματος οδήγησε στη μετατροπή του σε μόνιμη εθνική πολιτική πρόληψης, με το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» να συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως το 2030 με εθνική χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών.

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Αναφερόμενος στην ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημείωσε ότι πρόκειται για την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη μέσα σε λίγα χρόνια, μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα. Τόνισε ότι για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα πλήρως εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, περιλαμβάνεται η διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά σχεδόν 140.000 στρέμματα, με την τελική έκταση να ξεπερνά τα 375.000 στρέμματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην επόμενη φάση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», που απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Όπως είπε, μέσα στον Οκτώβριο οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν προκαταβολή 50%. Στην πρώτη φάση είχαν υποβληθεί περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για κατοικίες που χρησιμοποιούνται, ενώ η ανώτατη επιχορήγηση ανέρχεται σε 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι ιδιοκτήτες μπορούν είτε να αναβαθμίσουν την κατοικία στην οποία διαμένουν είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, δημιουργώντας εισόδημα από ένα σήμερα ανενεργό ακίνητο.

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Κλείνοντας ανέφερε ότι σήμερα στις 18.30 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

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Στην Κρήτη βρίσκεται, σήμερα, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί.

Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δημάρχων των περιοχών, που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

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Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και χθες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και κοπές δέντρων.

Η Ελλάδα προχώρησε στην αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για τον σκοπό αυτό, αξιοποίησε έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, οι οποίες είχαν λάβει, προηγουμένως, στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών, αποτελώντας, παράλληλα, ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εντός του 2026, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους συνολικού ύψους 12,84 δισ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των φοιτητών και τη συνολική αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης. Μέσω του Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται περίπου 224 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα υλοποιείται η πρώτη οργανωμένη μεγάλη αύξηση της προσφοράς φοιτητικών κατοικιών εδώ και δεκαετίες, με την κατασκευή εστιών σε 6 Πανεπιστήμια, συνολικής δυναμικότητας 8.600 κλινών.

Ταυτόχρονα, προχωρούν έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, καθώς και το σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπερταμείο και την ΕΤΕ.

Σημαντικό «δίχτυ» στήριξης αποτελεί και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για νέες και σύγχρονες υποδομές. Μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 διατέθηκαν περίπου 87 εκατ. ευρώ σε 46.556 δικαιούχους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει πενταετή στρατηγική για τον μετασχηματισμό της φοιτητικής στέγασης στην Ελλάδα. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εστιών με τη συμβολή και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η κοινωνική αντιπαροχή για την ανάπτυξη νέων υποδομών, η αγορά και ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων, η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας φοιτητικής στέγασης.

Με κεντρικό συντονισμό, ψηφιακά εργαλεία και πολυεπίπεδες επενδύσεις, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το στεγαστικό χάσμα με την Ευρώπη και να διαμορφώσει για τους φοιτητές, της τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζονται και δικαιούνται.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί, πλέον, έναν σταθερό πυλώνα της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, παρέχοντας, δωρεάν, προληπτικούς ελέγχους σε εκατομμύρια πολίτες και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας και την ταχύτερη πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος, ενώ σε περισσότερα από 270.000 άτομα εντοπίστηκαν ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση ή παρακολούθηση.

Η επιτυχία του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» οδήγησε στη μετατροπή του σε μόνιμη εθνική πολιτική πρόληψης. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 και έως το 2030, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ενισχύοντας τη σταθερή πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν οργανωμένες προληπτικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη θέση στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» κατέχει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών.

Η ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη μέσα σε λίγα χρόνια, μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα.

Για την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα, εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών είναι η διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά σχεδόν 140.000 στρέμματα, περιλαμβάνοντας την περιοχή που έχει ενταχθεί στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, με αποτέλεσμα η τελική έκταση να υπερβαίνει τα 375.000 στρέμματα.

Στην επόμενη φάση περνά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Μέσα στον τρέχοντα μήνα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για να λάβουν προκαταβολή 50%.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Με ανώτατη επιχορήγηση 36.000 ευρώ ανά κατοικία, οι ιδιοκτήτες μπορούν είτε να αναβαθμίσουν την κατοικία στην οποία ήδη διαμένουν είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα παραμένει ανενεργό.

Σήμερα στις 18.30, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας».