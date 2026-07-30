Τα μηνύματα Μητσοτάκη μετά το υπουργικό συμβούλιο – “Ήρθε η ώρα να δράσουμε, να υπερασπιζόμαστε το κυβερνητικό έργο”

Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη λήξη του τελευταίου, για την τρέχουσα περίοδο, υπουργικού συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απευθυνόμενος στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

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«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε, καταρχάς, όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί.

Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο, για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι.

Μπορούμε -και το πιστεύω- να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030.

Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας και πάλι ότι «ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: “Στο πλευρό των οικογενειών των 3 πυροσβεστών”

Στην αρχή της εισαγωγικής του τοποθέτησης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη 29/7 εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

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«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

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Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, υπογραμμίζοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε και απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή».

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Όσον αφορά στην κινητικότητα στο Κυπριακό, σημείωσε ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

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«Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες, προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γύθειο.

Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση

Όπως βλέπετε, στη Δυτική Ευρώπη η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς πυρκαγιές, mega πυρκαγιές. Σε εμάς, δυστυχώς, δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδραμε τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για τέσσερις μέρες δύο αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας.

Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair.

Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2028, το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα, τον μήνα Αύγουστο. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια.

Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανεύθυνες πράξεις.

Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κ. Υπουργέ των Εξωτερικών, είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Πριν από δύο μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί.

Επισκέφτηκε τη Μεγαλόνησο António Guterres. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Και, όπως ξέρετε, και η κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μία δίκαιη και βιώσιμη λύση η οποία πρέπει όμως -θα το τονίσω αυτό-, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ψηφίσματα τα οποία, προφανώς, δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.

Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Raffaele Fitto, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες τη Μεγαλόνησο.

Είναι μία σημαντική, είναι μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, μάλιστα με την προοπτική μίας διευρυμένης διάσκεψης, υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό.

Είναι μία κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών, όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.

Έρχομαι τώρα εν τάχει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες, κάθε χρόνο, η χώρα μας θρηνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι, όμως, και ένα στοίχημα, γι’αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, ενόψει της καλοκαιρινής εξόδου αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές του προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα.

Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει, με θεμέλιο τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με τη μικρο-κινητικότητα.

Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025.

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι. Επιβεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις.

Είναι, νομίζω, ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, πια, του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξόνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται -έχουν μπει για τα καλά πια στη ζωή μας, ευτυχώς, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στις 1.000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύω και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο.

Δίπλα, ωστόσο, στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας, της συμπεριφοράς μας στον δρόμο. Διότι, δυστυχώς, εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε «μικρά» και σε «μεγάλα», καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα.

Γι’ αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα Ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων.

Μπαίνοντας, συνεπώς, στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στη χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ. Πάντα με ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω, θέλω να θυμίσω. Πάντα με κράνος στη μηχανή.

Η οδική ασφάλεια δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι μια κοινωνική υποχρέωση και ένας δείκτης πολιτισμού και, ειδικά γι’ αυτή την κυβέρνηση, είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα.

Έρχομαι στη συνέχεια, κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος, στο δεύτερο θέμα -θα το προτάξουμε στη συζήτηση γιατί ξέρω».