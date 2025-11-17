ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η δικογραφία Μυλωνάκη μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη

Στη Βουλή μεταφέρθηκε η δικογραφία σχετικά με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από μηνυτήρια αναφορά του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση αφορά σε δημοσιεύματα της εφημερίδα σχετικά με το ανεπίσημο ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε ο υφυπουργός από τον ειδικό σύμβουλο του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, αλλά και με τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Μπουκώρου περί ενημέρωσή του για τις επισυνδέσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε στη Bουλή και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χωρίς αξιολόγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Άρειο Πάγο. Αντίστοιχη αναφορά έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.