Έλενα Τσαγκρινού – Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού

Τις φήμες που τους ήθελαν να είναι το νέο ζευγάρι της εγχώριας showbiz επιβεβαίωσαν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού, μέσα από την πρώτη τους κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ειδύλλιο ανάμεσα στον παρουσιαστή της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τη γνωστή τραγουδίστρια έχει απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Αν και οι δυο τους συνδέονται με μια μακροχρόνια γνωριμία λόγω της κοινής επαγγελματικής τους πορείας, η σχέση τους φαίνεται πως εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο μόλις τους τελευταίους δύο μήνες.

Το ζευγάρι επιλέγει πια να μην κρύβει την ευτυχία του, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους. Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους στο Instagram, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας ένα χαλαρό πρωινό γεύμα.

Η απόφασή τους να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από υπερβολική έκθεση δεν είναι τυχαία.

Η Έλενα Τσαγκρινού, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τον γιο της, Ηρακλή, χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτότητα κάθε ζήτημα που αφορά την ιδιωτική της ζωή, γεγονός που εξηγεί τη διακριτική στάση που υιοθέτησε το ζευγάρι από την πρώτη στιγμή.