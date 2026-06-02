«Καμίνι» το ΣΕΦ για τους τελικούς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό – Ανακοινώθηκε διπλό sold out

Βροντερό παρών στους τελικούς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να δώσει ο «ερυθρόλευκος» κόσμος της ομάδας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.

Αναλυτικά:

Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.

Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!