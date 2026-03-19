Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Συγκινημένος στην τελευταία ομιλία του στη Βουλή – “Αποχωρώ υπερήφανα”

Την τελευταία του ομιλία, τουλάχιστον για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, εκφώνησε το μεσημέρι της Πέμπτης 19/3 ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το βήμα της Βουλής.

Στο τέλος της ομιλίας του, που ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, όπως έχει προαναγγείλει, ανακοίνωσε ότι παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ, μία εβδομάδα μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του κόμματος.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε πως “όταν βρέθηκα σε δυσαρμονία, είπα την γνώμη μου, δεν άρεσε στην ηγεσία και αποφάσισε να με διαγράψει. Εύχομαι το κόμμα μου να διαπρέψει στις επόμενες εκλογές. Το κόμμα δείχνει δυσαρμονία…”.

“Δεν διαπραγματεύομαι την επιλογή των πολιτών, δεν την μεταφέρω από κόμμα σε κόμμα. Υπερήφανα αποχωρώ. Ευχαριστώντας του συναδέλφους μου και όλους εσάς που με εκλέξανε αντιπρόεδρο της Βουλής” κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν κατέβηκε από το βήμα, οι βουλευτές ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη 18/3, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έκανε ανάρτηση στα social media για το «τέλος εποχής» από το ΠΑΣΟΚ, γράφοντας πως κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής».

Επίσης, χθες Τετάρτη, στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εξελέγη νέος αντιπρόεδρος της Βουλής με 255 ψήφους ο Πάρις Κουκουλόπουλος.