Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέφθηκε την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Πρώτη έξοδος ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Επίσκεψη στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην πρώτη του έξοδο εκτός υπουργείου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έφτασε στη Λαχαναγορά περίπου στις 5 το πρωί, την ώρα που η διακίνηση των προϊόντων βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, χωρίς να έχει προηγηθεί προαναγγελία της επίσκεψής του. Τον υποδέχθηκαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρό του, Γιάννη Χαραλαμπίδη, να επισημαίνει ότι είναι ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέπτεται τη Λαχαναγορά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι έμποροι ενημέρωσαν τον Μαργαρίτη Σχοινά ότι ενόψει Πάσχα υπάρχει επάρκεια προϊόντων, ενώ οι τιμές κινούνται σε χαμηλά και σταθερά επίπεδα. Παράλληλα, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι η κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της περιόδου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συνομίλησε επίσης με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, Δημήτρη Γραβάνη, και τον γραμματέα, Γιώργο Μουτσογιάννη, δεσμευόμενος ότι θα ακολουθήσει συνάντηση για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Περιηγήθηκε στους διαδρόμους της αγοράς, όπου λειτουργούν 280 καταστήματα σε τέσσερις πτέρυγες, και είχε συνομιλίες με εμπόρους και πελάτες που φόρτωναν προϊόντα για τη μεταφορά τους στις αγορές, ακούγοντας τις ανησυχίες τους για την ακρίβεια και ανταλλάσσοντας ευχές για το Πάσχα.

Στη συνέχεια, ο Μαργαρίτης Σχοινάς μετέβη στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέας Προποντίδας, Μανώλη Καρρά, και τον βουλευτή της Ν.Δ. Γιάννη Γιώργο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ακολούθησε επίσκεψη στο δημοτικό σφαγείο της Νέας Τρίγλιας, όπου σφάζονται περίπου 600 χοίροι μηνιαίως, ενώ την προηγούμενη χρονιά σφαγιάστηκαν 4.500 έως 5.000 αμνοερίφια. Ο υπουργός επισκέφθηκε, τέλος, και το υπό κατασκευή αρδευτικό φράγμα στη θέση «Πλατάνια», έργο με προϋπολογισμό 6,39 εκατ. ευρώ.