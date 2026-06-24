ΠΑΣΟΚ για Γκώνια: Ξεχωριστή φιγούρα του ελληνικού αθλητισμού τον οποίο υπηρέτησε με ήθος, προσήλωση, αγάπη, πάθος και αφοσίωση

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του την Τετάρτη 24/6 είπε το δικό του αντίο στον Τάκη Γκώνια.

Συγκεκριμένα, η δήλωση της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνας Σταρακά, του Γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού, Βασίλη Σκουντή και του Γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων, Κώστα Χουλιάρα στάθηκαν στον χαρακτήρα του Τάκη Γκώνια.

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«Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ολόκληρο το αθλητικό οικοσύστημα της χώρας μας θρηνούν σήμερα για την απώλεια του παλαίμαχου διεθνούς επιθετικού χαφ Τάκη Γκώνια ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.

O εκλιπών άφησε ένα έντονο αποτύπωμα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα τόσο στην Ελλάδα φορώντας τις φανέλες του Λεβαδειακού, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του Πανηλειακού, και του Πανιωνίου και της Εθνικής ομάδας, όσο και στην Ισπανία (Σπόρτιγκ Χιχόν) και στην Ιταλία (Μεσίνα, Κροτόνε).

Μετά το τέλος της αγωνιστικής καριέρας του διετέλεσε προπονητής στη Γλυφάδα, στην Επισκοπή, στην Καλλιθέα, στον Εργοτέλη και σε δυο ομάδες της Αιγύπτου (Ντέγκλα, Πίραμιντς), ενώ, όντας ανέκαθεν ανήσυχο πνεύμα, εκτός από το ποδόσφαιρο, επιδόθηκε με μεγάλη επιτυχία και στο γκολφ.

Ο Τάκης Γκώνιας υπήρξε μια ξεχωριστή φιγούρα του ελληνικού αθλητισμού τον οποίο υπηρέτησε με ήθος, προσήλωση, αγάπη, πάθος και αφοσίωση, στοιχεία που συνέβαλαν κιόλας ώστε το 1996 να επιζήσει και να επιστρέψει στα γήπεδα έπειτα από ένα πολύ σοβαρό και παρ’ ολίγον μοιραίο τροχαίο ατύχημα.

Αποχαιρετούμε με θλίψη τον βιρτουόζο Τάκη Γκώνια και εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στους οικείους του».