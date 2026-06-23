Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που πραγματοποιούσε ρευματοκλοπές – Τρεις συλλήψεις, στα 9 εκατ. ευρώ η ζημιά
Κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ, σε επιχειρήσεις και σπίτια, σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, με σκοπό τη ρευματοκλοπή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών. Η ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
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