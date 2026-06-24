Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες στην Τουρκία για τα μαχητικά Kaan παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται στην οριστικοποίηση της πώλησης δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το εξοπλιστικό πακέτο, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες, παρά τις έντονες επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο αμερικανικό Κογκρέσο.

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Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως μια σημαντική διπλωματική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί επί τουρκικού εδάφους τον προσεχή Ιούλιο.

Το διακύβευμα της συμφωνίας και το τουρκικό μαχητικό

Οι υπό παραχώρηση κινητήρες, που φέρουν την υπογραφή της General Electric, προορίζονται για το «Kaan», το πρώτο εγχώριας σχεδίασης και κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας.

Το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2016, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Άγκυρα στην προσπάθειά της να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Η δρομολόγηση της συμφωνίας έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τις δημόσιες διαμαρτυρίες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για σκόπιμες καθυστερήσεις από την αμερικανική πλευρά.

Το παρασκήνιο στο Κογκρέσο και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο χωρών διατηρούνται σε γενικές γραμμές θερμές, με τον πρόεδρο Τραμπ να εκφράζεται συχνά με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ταγίπ Ερντογάν, το εξοπλιστικό deal συναντά εσωτερικά εμπόδια στην Ουάσιγκτον.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει εγείρει σοβαρές ενστάσεις κατά την άτυπη διαδικασία ελέγχου, αρνούμενος μέχρι στιγμής να δώσει το «πράσινο φως».

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Οι διμερείς σχέσεις εξακολουθούν να σκιάζονται από τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και την επιβολή κυρώσεων, μετά την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί απειλή για την ασφάλεια των νατοϊκών συστημάτων.

Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένεται να προχωρήσει στην επίσημη κοινοποίηση της πώλησης προς το Κογκρέσο άμεσα, παρακάμπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις.

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Σύνοδος σε κλίμα γενικότερης έντασης

Η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, την οποία θα φιλοξενήσει η Τουρκία, αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον.

Πέραν των πάγιων τριβών για τις αμυντικές δαπάνες και την κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων, η ατζέντα επιβαρύνεται και από τις αμερικανικές επικρίσεις για τη στάση των μελών της Συμμαχίας όσον αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στον απόηχο της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.