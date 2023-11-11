Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κερατέα – Επισκέφθηκε το νέο εργοστάσιο της ELPEN

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νέο εργοστάσιο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN στην Κερατέα, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση των τελευταίων ετών στην Ανατολική Αττική. Μιλώντας σε εργαζόμενους της εταιρείας ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δω το επιστέγασμα μιας προσπάθειας η οποία είχε ξεκινήσει το 2019, όταν αμέσως μετά την ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας, είχαμε βρεθεί με τους εκπροσώπους της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και είχαμε συζητήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μέρος του clawback ως επενδυτικό κίνητρο, για να ενθαρρύνουμε σημαντικές επενδύσεις που θα κάνει η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχαμε καταλήξει τότε σε μία πρώτη συμφωνία, το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ένα από τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού είναι και η μονάδα την οποία με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα. Δεν είναι το μόνο. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και μονάδες στην Τρίπολη οι οποίες κατασκευάζονται τώρα.

Kι όταν βλέπω το συνολικό αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας διαπιστώνω με μεγάλη χαρά ότι μπορούμε, Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας, εφόσον ευθυγραμμίσουμε σωστά τα κίνητρα, να πετύχουμε αυτό το οποίο αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλο από την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, εν προκειμένω από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ταυτόχρονα, βέβαια, θα δημιουργούν πολλές καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας.

Άρα, αγαπητέ Θεόδωρε, στο πρόσωπό σου, ως εκπρόσωπος της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας, θέλω να σε συγχαρώ γιατί ανταποκριθήκατε σε αυτό το στοίχημα, το οποίο φαίνεται ότι το κερδίζουμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που μπορεί ακόμα να υπάρχουν.

Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα σήμερα να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο, που ξεπερνάει τα σύνορα της δικής μας επικράτειας.

Αν δεν κάνω λάθος, εξάγουμε το 10% περίπου των γενόσημων φαρμάκων που καταναλώνονται συνολικά στην Ευρώπη και αντιλαμβάνεστε ότι σε μία εποχή μετά την πανδημία, όπου τα ζητήματα της στρατηγικής αυτονομίας επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, η δυνατότητα να μπορούμε τουλάχιστον να καλύπτουμε την ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλες χώρες, αποκτά κομβική σημασία.

Και αυτό το οποίο είπες, Θεόδωρε, είναι πολύ σωστό. Στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας απασχολεί εν γένει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή, από τη μία τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ακολουθούν μία βαθιά προστατευτική πολιτική, από την άλλη χώρες της Άπω Ανατολής, οι οποίες δεν έχουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει και η Ευρώπη να χαράξει τη δική της στρατηγική αυτονομία ως προς την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Και εκεί πιστεύω ότι η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει.

Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το μέλλον, με την καινοτομία, με τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουμε όχι στα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε σήμερα, αλλά σε αυτά τα οποία θα δημιουργήσουμε αύριο. Κι εκεί πράγματι πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί; Αφενός διότι έχουμε μία πολύ σημαντική εγχώρια υποδομή, με τεχνογνωσία, με δυνατότητα καινοτομίας, αλλά και γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στη χώρα μας σημαντικούς ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να έρθουν να κάνουν στην Ελλάδα αυτό το οποίο έκαναν επιτυχημένα αλλού, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πράγματι, άμα δείτε αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και στη βιοτεχνολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είτε είναι Έλληνες είτε είναι ελληνικής καταγωγής, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η παρουσία του ελληνικού στοιχείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνομιλούμε με αυτούς τους ανθρώπους και θέλουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα, όχι απλά πόλο παραγωγής, αλλά και πόλο καινοτομίας σε αυτόν τον νέο κόσμο ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας και ο οποίος θα επιβραβεύσει αυτούς οι οποίοι θα μπορέσουν πιο γρήγορα να αντιληφθούν και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται. Και βέβαια, μέρος αυτής της προσπάθειας έχει να κάνει και με το brain gain, τη δυνατότητά μας να προσελκύσουμε ανθρώπους από το εξωτερικό. Όπως γνωρίζετε, το γνωρίζει και ο κ. Τζανής, έχουμε πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα τα οποία δίνουμε σε Έλληνες οι οποίοι γυρίζουν από το εξωτερικό και επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα.

Και χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνετε το ρίσκο να φτιάξετε αυτό το Πάρκο Βιοτεχνολογίας, εντασσόμενο και αυτό στις στρατηγικές επενδύσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε και έναν χώρο ο οποίος θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και βέβαια, όταν βλέπω και τα δεδομένα να αλλάζουν τόσο γρήγορα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και βλέπω, παραδείγματος χάρη -δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ούτε data analyst, ούτε βιοτεχνολόγος- αλλά όταν βλέπω ότι ξαφνικά θα μπορούν να έχουν ερευνητές σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να έχουν αναλυτικά εργαλεία τα οποία στο παρελθόν ενδεχομένως να είχαν πρόσβαση μόνο κορυφαίες εταιρείες, γιατί αυτή είναι η επανάσταση η πραγματική του ΑΙ στο δικό σας το χώρο, καταλαβαίνετε γιατί η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα έρθει από τις μεγάλες, ας πούμε αμερικανικές, φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Γιατί να μην προκύψει εδώ, από την ELPEN ή από την πατρίδα μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να επενδύσουμε περισσότερο σε έναν τομέα τον οποίον τουλάχιστον εγώ τον θεωρώ τομέα στρατηγικής σημασίας.

Τελευταία παρατήρηση, οι εργαζόμενοι. Βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη ή δυσάρεστη θέση να έχουμε το ανάποδο πρόβλημα από αυτό το οποίο είχαμε πριν από κάποια χρόνια: καθώς η ανεργία αποκλιμακώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε το στελεχιακό δυναμικό το οποίο θα μπορέσει να υποστηρίξει αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις τις οποίες κάνετε.

Εκεί θέλουμε και τη δική σας τη συνεργασία, καλύτερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια, να δούμε ποια είναι τα τμήματα εκείνα στα οποία πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες ενός κλάδου σαν την φαρμακευτική βιομηχανία, τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της επανεκπαίδευσης και της κατάρτισης προσωπικού.

Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί και θέλουμε πάντα τα προγράμματα κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την πρακτική άσκηση, να έχουν ως οδηγό την ίδια τη βιομηχανία, τον ιδιωτικό τομέα.

Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες προσωπικού τις οποίες πρέπει να καλύψετε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα σας υποδείξουμε τα στελέχη τα οποία θα πρέπει να προσλάβετε. Εσείς θα πρέπει να ζητήσετε από εμάς πόρους και προγράμματα τα οποία να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες.

Σταματώ εδώ γιατί θα μπορούσα να μιλάω πολύ για ένα αντικείμενο το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, το βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό, λέγοντάς σας και πάλι θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτό το οποίο κάνετε, ζητώντας σας να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο.

Να γνωρίζετε ότι πάντα η κυβέρνηση θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα μπροστά μας. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι κάναμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχίες».

Το νέο εργοστάσιο, έκτασης 10.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής και εστιάζει σε εισπνεόμενα και στερεάς μορφής φάρμακα. Απασχολεί 120 εργαζόμενους, οι οποίοι μέχρι τον Μάρτιο του 2024 θα έχουν ανέλθει σε 200. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία 800 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων το 30% υψηλής εξειδίκευσης, συνδράμοντας στην αντιστροφή του brain drain.

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της εισαγόμενης ακρίβειας από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά να ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο και όλοι οι εποπτικοί φορείς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, θα φροντίζουν ανά πάσα στιγμή να εντοπίζουν κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια την κεντρική πλατεία της Κερατέας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Στον χαιρετισμό του σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί να τον υποδεχτούν τόνισε:

«Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή.

Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στους αυτοδιοικητικούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας, σε αυτούς που εξελέγησαν πρώτη φορά, σε αυτούς που επανεξελέγησαν, ειδικά στον καλό μου φίλο, τον Νίκο Χαρδαλιά. Να σας ευχαριστήσω για τον αγώνα τον οποίον κάνατε.

Να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε μια άριστη συνεργασία και κάθε μέρα θα φροντίζουμε, κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, Δήμοι, να κάνουμε τη δική σας καθημερινότητα καλύτερη.

Όπως βλέπετε, δεν σταματώ ούτε μέρα να έχω άμεση επαφή με τους πολίτες. Δεν επιφυλάσσουμε τις περιοδείες μας μόνο για την προεκλογική περίοδο.

Θέλω και πάλι από εδώ, από την Κερατέα, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλατε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά στις εκλογές του Ιουνίου, 43% πήραμε εδώ, πιο πάνω από τον μέσο μας όρο. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η υπενθύμιση του εκλογικού αποτελέσματος δεν είναι για εμάς μία συνταγή αλαζονείας, αλλά μία υπενθύμιση της μεγάλης ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες.

Να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη, να αντιμετωπίζουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία γεννά η ίδια η καθημερινότητα, να ισχυροποιούμε τον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας σε μία περιοχή η οποία βλέπετε ότι αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα και πολλές γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σήμερα το πρωί ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Ανατολική Αττική από μία επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ. Και βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ αυτό ακριβώς για να διαπιστώσω ο ίδιος τη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλει η κυβέρνησή μας να περιορίσει το πρόβλημα της εισαγόμενης ακρίβειας.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο ξέρω ότι δοκιμάζει κάθε νοικοκυριό και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και να βλέπετε τις τιμές να ανεβαίνουν, θέλω να ξέρετε όμως ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε δύο επίπεδα: πρώτον, μέσα από παρεμβάσεις όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και τη «Μόνιμη Μείωση Τιμών» κατά 5% για έξι μήνες, να συγκρατήσουμε τις τιμές σε αποδεκτά επίπεδα. Και, δεύτερον, να βάζουμε συνεχόμενα πρόστιμα σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να κερδοσκοπούν πάνω σε αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά να ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο και όλοι οι εποπτικοί φορείς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, θα φροντίζουν ανά πάσα στιγμή να εντοπίζουν κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας, να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον στο επίπεδο του πληθωρισμού με περισσότερη αισιοδοξία.

Αμέσως μετά βρέθηκα σε μια σημαντική επένδυση η οποία γίνεται λίγο παραπέρα, στη βιομηχανική ζώνη της Κερατέας, σε μία μεγάλη ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία επενδύει εδώ στην περιοχή, δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Και αποτελεί, θα έλεγα, μια εμβληματική επένδυση, του μοντέλου ανάπτυξης το οποίο οραματίζομαι για τη χώρα: περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες δουλειές, καλύτεροι μισθοί για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Αποτελεί κεντρική μας δέσμευση η βελτίωση των μισθών για την επόμενη τετραετία και την κάνουμε πράξη, και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Διότι σε δύο μήνες από τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν για πρώτη φορά σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς τους εδώ και 12 χρόνια. Ακόμα μεγαλύτερες για όσους έχουν παιδιά, ακόμα μεγαλύτερες για τους προϊσταμένους, για όσους παίρνουν σήμερα επίδομα ευθύνης από το Δημόσιο.

Γιατί τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι; Γιατί μπορεί να μας χωρίζουν μόλις κάτι παραπάνω από τρεις μήνες από τις εθνικές εκλογές, αλλά η κυβέρνηση αυτή ήδη υλοποιεί το πρόγραμμα για το οποίο μας εκλέξατε και για το οποίο μας εμπιστευτήκατε.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Εμάς, όπως βλέπετε, δεν μας αφορά καθόλου τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Όσο αυτοί θα προσπαθούν να λύνουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα, εμείς θα κατεβάζουμε το κεφάλι και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δική σας ζωή καλύτερη.

Δεν θέλω σήμερα να σας πω πολλά περισσότερα. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή τη σταθερή σας στήριξη στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία.

Θέλω και πάλι να συγχαρώ τους νέους αυτοδιοικητικούς μας. Να ευχηθώ, ειδικά στον Νίκο Χαρδαλιά, καλή δύναμη, “γερό στομάχι”. Έχουμε καλά πράγματα και σπουδαία πράγματα να κάνουμε μαζί. Να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έκανε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή.

Και να ξέρετε, αγαπητή μου Πρόεδρε, το βλέπετε εξάλλου, ότι την περιοχή της Ανατολικής Αττικής την αγαπώ και την επισκέπτομαι συχνά.

Δίνουμε, λοιπόν, ραντεβού για την επόμενή μας επίσκεψη, η οποία δεν θα αργήσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ».

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ της περιοχής, συνοδεία του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία του προγράμματος «Μόνιμη Μείωση Τιμής», αλλά και για το «Καλάθι του Νοικοκυριού». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταναλωτές και εργαζόμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κώστας Σκρέκας για ακρίβεια, πρόστιμα σε πολυεθνικές και νέα μέτρα ανακούφισης

40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις