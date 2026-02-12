Ο κακός χαμός στη Βουλή με την Κωνσταντοπούλου, “κηφήνες οι βουλευτές της ΝΔ” – Έντονος διάλογος με Πλακιωτάκη

«Κόκκινο» χτύπησε για ακόμα μια φορά η ένταση στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου από την Αρχή για το ξέπλυμα.

Όλα έγιναν κατά την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αφορά την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Μίλησαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και αισθάνθηκα ότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση για πρώτη φορά με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Αντί να συζητάμε για το νομοσχέδιο που έρχεται και ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συζητάμε για άλλα θέματα που προφανώς είναι υπαρκτά και θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Όποιο κόμμα καταψηφίσει σήμερα το σχέδιο νόμου στην ουσία καταψηφίζει τη συμφωνία και τις θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή όλοι σας είστε απέναντι στον Έλληνα εργαζόμενο», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Παίρνοντας τον λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «κηφήνες».

«Πρώτα θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα βουλευτών της ΝΔ, όταν απευθύνονται σε εργαζόμενους ανθρώπους…. είπε χαρακτηριστικά.

Άμεσα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής που βρισκόταν στο προεδρείο εκείνη την ώρα, Γιάννης Πλακιωτάκης, ζήτησε να διαγραφεί αυτή η φράση από τα πρακτικά.

«Τι είναι αυτά; Εμποδίζετε αρχηγό να μιλήσει δια των τραμπουκισμών;» απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα οπυ ακούγονταν φωνές από τα έδρανα της ΝΔ.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να πάρει θέση.

«Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», σημείωσε.

Απαντώντας, η Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η υπόθεση ελέγχου του κ. Παναγόπουλου και το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις που συζητά η Ολομέλεια είναι δύο ξεχωριστές υποθέσεις.