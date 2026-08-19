Ο Αντώνης Σαμαράς για την απώλεια του Γιώργου Λουλουδάκη

Σε δήλωσή του για την απώλεια του Γ. Λουλουδάκη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναφέρει:

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπηρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ».