Αντιπαράθεση για την επιστροφή των κειμηλίων: Η δήλωση Σαμαρά και η απάντηση κυβερνητικών πηγών

Αιχμές κατά της κυβέρνησης και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για «διπλό χτύπημα» και επικρίνοντας τη συμφωνία για την επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει τη συμφωνία με τις αναφορές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη γλώσσα και τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του.

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Απαντώντας στις επικρίσεις για τα κειμήλια, κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η οποία έχει χαιρετίσει την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Οι αιχμές για τη φον ντερ Λάιεν και τις Πρέσπες

«Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα», αναφέρει στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς, υποστηρίζοντας ότι η κ. φον ντερ Λάιεν «εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων».

Ο ίδιος επανέρχεται στην κριτική του για τη Συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας: «Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών κι εμείς παρακολουθούμε βουβοί».

«48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια»

Στο δεύτερο σκέλος της δήλωσής του, ο πρώην πρωθυπουργός επικρίνει την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που γι’ αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου», αναφέρει.

Για τα αντικείμενα που επέστρεψαν στην ελληνική πλευρά, τονίζει: «Και προσέξτε εμείς τι πήραμε: 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα».

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Ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι, ως πρωθυπουργός, είχε απαιτήσει την επιστροφή όλων των αφαιρεθέντων κειμηλίων και καταλήγει: «Εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

Η απάντηση κυβερνητικών πηγών

«Η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμαρά για το θέμα των κειμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.

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Η Ιερά Σύνοδος έχει εκφράσει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την επιστροφή των 48 κειμηλίων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα και αποτέλεσμα της συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η συμφωνία θα αποτελέσει την αρχή για την επιστροφή και των υπόλοιπων εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν αφαιρεθεί από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

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Η επιστροφή των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.