Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απέστειλε την Παρασκευή (20/03) επιστολή πρόσκλησης στους ομολόγους του, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση στην τελική ευθεία για το 4ο τακτικό συνέδριο του κινήματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση να συμμετάσχουν σε ένα θεματικό τραπέζι διαλόγου με τίτλο «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Σε μία περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών.

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Το Σάββατο (28/03), στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).