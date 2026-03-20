Νέα Αριστερά: Αποχωρεί ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος – Σύσκεψη για το μέλλον της παράταξης

Σημαντικές διεργασίες συμβαίνουν αυτή την περίοδο στις τάξεις της Νέας Αριστεράς καθώς πραγματοποιείται σύσκεψη με αντικείμενο την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση.

Στη σύσκεψη της Νέας Αριστεράς που γίνεται στα γραφεία του κόμματος συμμετέχουν εκτός του Αλέξη Χαρίτση και όλα τα κορυφαία στελέχη όπως ο γραμματέας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ενημέρωσε τον γραμματέα του κόμματος για την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Την ίδια στιγμή, σημαντικές διεργασίες γίνονται στην σύσκεψη για τα άτομα που θα παραιτηθούν από το κόμμα με στόχο να μην προσχωρήσουν σε ενδεχόμενο κομματικό συνδυασμό του Αλέξη Τσίπρα, να παραιτηθούν και να μείνουν ανεξάρτητοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπό παραίτηση πρόεδρος του κόμματος θέλει να παραμείνει βουλευτής της Νέας Αριστεράς.