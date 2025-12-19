Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Καταθέτει μήνυση για απειλή στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο

«Έχει ήδη μιλήσει με τους δικηγόρους του»

Νίκος Παππάς: Καταθέτει μήνυση για απειλή στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο
DEBATER NEWSROOM

Στην «αντεπίθεση» φαίνεται να περνάει ο Νίκος Παππάς όπως αναφέρει το περιβάλλον του μετά τα όσα κατήγγειλε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση που δέχθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 o ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, μετά την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Γιαννόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Νίκος Παππάς έχει ήδη μιλήσει με τους δικηγόρους του για να ακολουθήσουν συγκεκριμένες νομικές ενέργειες. Επειδή πριν από το περιστατικό δέχθηκε απειλή από τον δημοσιογράφο ότι “θα τον καταστρέψει”, θα καταθέσει μήνυση για απειλή» αναφέρει το περιβάλλον του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ