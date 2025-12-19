Νίκος Παππάς: Καταθέτει μήνυση για απειλή στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο

Στην «αντεπίθεση» φαίνεται να περνάει ο Νίκος Παππάς όπως αναφέρει το περιβάλλον του μετά τα όσα κατήγγειλε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση που δέχθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 o ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, μετά την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Ο Νίκος Παππάς έχει ήδη μιλήσει με τους δικηγόρους του για να ακολουθήσουν συγκεκριμένες νομικές ενέργειες. Επειδή πριν από το περιστατικό δέχθηκε απειλή από τον δημοσιογράφο ότι “θα τον καταστρέψει”, θα καταθέσει μήνυση για απειλή» αναφέρει το περιβάλλον του.