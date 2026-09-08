ΔΥΠΑ: Τι απαντά για το περίπτερο στη ΔΕΘ – «Δεν κόστισε 300.000 ευρώ»

Στα δημοσιεύματα και στις αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι το περίπτερό της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κόστισε 300.000 ευρώ απαντά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως διευκρινίζει, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι ανακριβής, καθώς η σχετική σύμβαση ανήλθε σε 153.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 189.720 ευρώ με ΦΠΑ.

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Η ΔΥΠΑ επισημαίνει, παράλληλα, ότι το συμβατικό τίμημα δεν αφορούσε αποκλειστικά την κατασκευή του περιπτέρου, αλλά ένα ευρύτερο έργο που περιλάμβανε τον εξοπλισμό του χώρου, οπτικοακουστικές παροχές, παραγωγή υλικού και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Τι περιλάμβανε η σύμβαση

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το έργο κάλυπτε:

Την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου επιφάνειας 150 τετραγωνικών μέτρων.

Τις εκτυπώσεις, τα εικαστικά και τις ειδικές κατασκευές.

Led Wall 22 τετραγωνικών μέτρων, οθόνη 75 ιντσών, φωτισμό, ηχητικό εξοπλισμό και μικροφωνική εγκατάσταση.

Τη φωτογραφική και βιντεοληπτική κάλυψη.

Τη δημιουργία τριών διαφορετικών βίντεο.

Την παραγωγή και το branding 3.000 USB sticks.

Την οργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Η διαδικασία ανάθεσης και η έκπτωση 15%

Κατά τη ΔΥΠΑ, η ανάθεση πραγματοποιήθηκε μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 180.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η τελική προσφορά διαμορφώθηκε στα 153.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Πρόκειται για διαφορά 27.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση 15%.

Η Υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι, μολονότι η σύμβαση προέβλεπε τέσσερις εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν τελικά πέντε. Παράλληλα, προστέθηκε κατασκευή για την υποστήριξη της μετάφρασης, χωρίς να αυξηθεί το συμβατικό τίμημα.

«Δεν είναι κριτική, αλλά παραπληροφόρηση»

Η ΔΥΠΑ τονίζει ότι η άσκηση κριτικής είναι θεμιτή και χρήσιμη, διαχωρίζοντάς την όμως από τη διάδοση ανακριβών οικονομικών στοιχείων.

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«Η διακίνηση ενός ανύπαρκτου ποσού 300.000 ευρώ, το οποίο παρουσιάζεται μάλιστα ως κόστος μόνο του περιπτέρου, δεν είναι κριτική. Είναι παραπληροφόρηση», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

Καταλήγοντας, η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας είναι δημόσια αναρτημένα και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, καλώντας όσους αναπαράγουν σχετικά ποσά να ελέγχουν προηγουμένως τα επίσημα έγγραφα.