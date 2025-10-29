Νίκος Δένδιας: «Σύντομα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη»

Κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής τελετής για την παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στην ομιλία του, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης της ιστορικής πρόσοψης του Πενταγώνου, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σύντομα στην επίσημη προκήρυξη του διαγωνισμού, με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη του εμβληματικού μνημείου, το οποίο αποτελεί σύμβολο τιμής και μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος.

«Με δεδομένο το νέο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στο χώρο του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.