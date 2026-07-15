Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 56χρονος για τη φωτιά στα Βασιλικά – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών – Περιστερά, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά, σύμφωνα με την προανάκριση της Πυροσβεστικής, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών, ενώ προκάλεσε κάποιες ζημιές σε ελαιόδεντρα.

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Απολογούμενος, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τους σπινθήρες, διαφορετικά -όπως είπε- θα σταματούσε άμεσα τις εργασίες. Προσέθεσε, δε, πως κινητοποιήθηκε άμεσα ενημερώνοντας την Πυροσβεστική, επιχειρώντας μέχρι την άφιξή της να σβήσει τη φωτιά με λάστιχα και κουβάδες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, από ξηράς και αέρος, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.