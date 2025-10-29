Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: LIVE τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου – Η ομιλία Μητσοτάκη

Το απόγευμα της Τετάρτης 29/10

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: LIVE τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου – Η ομιλία Μητσοτάκη
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:25

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το παρών στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, παρότι διαγνώστηκε με κορονοϊό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί κανονικά με μάσκα και θα μιλήσει, καθώς, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, είναι και σε ανοικτό χώρο.

Η νέα εποχή για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εγκαινιάζεται σήμερα (29/10), με το έργο τής νέας πρόσοψης να φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Δείτε εικόνες

