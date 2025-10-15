Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Όπισθεν ολοταχώς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο εργασιακό νομοσχέδιο

«Αποχωρεί γιατί η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία για να φανεί η αντίφασή του»

Νίκη Κεραμέως: Όπισθεν ολοταχώς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο εργασιακό νομοσχέδιο
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από την ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο στάθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «ανακοινώνει ξαφνικά, μετά από 40 ώρες συνεδριάσεων στη Βουλή, ότι αποχωρεί από την ψηφοφορία. Γιατί άραγε τώρα στο τέλος;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, για να αναδείξει ακριβώς πόσες πολλές διατάξεις είναι ενισχυτικές των εργαζομένων. Και ακριβώς εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε μια πρωτοφανή αντίφαση – από τη μία να κατακεραυνώνει το Νομοσχέδιο, και από την άλλη να αναγκάζεται να ψηφίζει μεγάλο αριθμό διατάξεων που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα: για μία ακόμη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ψηφίζει διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζομένους».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ