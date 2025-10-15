Νίκη Κεραμέως: Όπισθεν ολοταχώς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο εργασιακό νομοσχέδιο

Στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από την ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο στάθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «ανακοινώνει ξαφνικά, μετά από 40 ώρες συνεδριάσεων στη Βουλή, ότι αποχωρεί από την ψηφοφορία. Γιατί άραγε τώρα στο τέλος;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, για να αναδείξει ακριβώς πόσες πολλές διατάξεις είναι ενισχυτικές των εργαζομένων. Και ακριβώς εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε μια πρωτοφανή αντίφαση – από τη μία να κατακεραυνώνει το Νομοσχέδιο, και από την άλλη να αναγκάζεται να ψηφίζει μεγάλο αριθμό διατάξεων που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους.

Όπισθεν ολοταχώς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο εργασιακό νομοσχέδιο! Ανακοινώνει ξαφνικά, μετά από 40 ώρες συνεδριάσεων στη Βουλή, ότι αποχωρεί από την ψηφοφορία. Γιατί άραγε τώρα στο τέλος;



Γιατί η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, για να αναδείξει ακριβώς… pic.twitter.com/J8jYL4AKSp— Niki Kerameus (@nkerameus) October 15, 2025

Το αποτέλεσμα είναι ένα: για μία ακόμη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ψηφίζει διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζομένους».