Νέος γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος

Νέος γενικός γραμματέας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι, πλέον, ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος, αντικαθιστώντας τον Ευθύμιο Μπακογιάννη που παραιτήθηκε μετά από τις εξελίξεις με το κύκλωμα στις πολεοδομίες.

Ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος είχε αναλάβει χρέη Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το 2019 μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες.

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Ποιος είναι ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος

Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος είναι Οικονομολόγος με Master από το Τμήμα Maritime Studies του College of Cardiff (Wales). Είναι κάτοχος διδακτορικού με γενικό θέμα «Λιμένες, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη», ενώ εκπονεί μεταδιδακτορική διατριβή στη «Θαλάσσια Χωροταξία – Γαλάζια Ανάπτυξη» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εκτελέσει χρέη Διδάσκοντος στην Σχολή Ευελπίδων και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου, ενώ έχει συμμετάσχει ως Διδάσκων σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα (Πάντειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΚΠΑ). Έχει διδάξει ναυτιλιακά, logistics και χωροταξικό – στρατηγικό σχεδιασμό στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ και κολέγια.

Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί στους τομείς της ναυτιλιακής έρευνας, της ναυτιλίας, των τραπεζών και της ναυτιλιακής δημοσιογραφίας. Επίσης, έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας στην Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επιστημονικός σύμβουλος υπουργών στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , τον ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασμό, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, παράκτια διαχείριση, νησιωτική πολιτική, καταδυτικά πάρκα, υδατοκαλλιέργειες, μεταφορικά δίκτυα, βιομηχανικά πάρκα, τουριστικά χωροταξικά θέματα και αστικά /περιφερειακά έργα.

Υπήρξε ειδικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην συνέχεια υπηρέτησε τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ως μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ (2015-2019).

Έχει πλήθος επιστημονικών και άλλων δημοσιεύσεων, έχοντας, μεταξύ άλλων, ειδικό ενδιαφέρον σε θέματα ναυτικής παράδοσης.