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Νέα Δημοκρατία: Τη Δευτέρα η ομιλία Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια της παράταξης

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει στις 18:00, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος.

Νέα Δημοκρατία: Τη Δευτέρα η ομιλία Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια της παράταξης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει από το Βελλίδειο τις κυβερνητικές εξαγγελίες στην 90ή ΔΕΘ. (Eurokinissi)
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Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.

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Η επέτειος των 52 χρόνων

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της παράταξης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το 1974.

Η διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της έως σήμερα περιλαμβάνει σταθμούς που συνδέθηκαν με τη Μεταπολίτευση, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και τις διαδοχικές περιόδους διακυβέρνησης.

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