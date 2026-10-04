Νέα Δημοκρατία: Τη Δευτέρα η ομιλία Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια της παράταξης
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει στις 18:00, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος.
Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
Η επέτειος των 52 χρόνων
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της παράταξης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το 1974.
Η διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της έως σήμερα περιλαμβάνει σταθμούς που συνδέθηκαν με τη Μεταπολίτευση, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και τις διαδοχικές περιόδους διακυβέρνησης.
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