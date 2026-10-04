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Άδωνις Γεωργιάδης: «Είσαι θεούλης» – Θερμή υποδοχή στο Ίλιον (vid)

Ο υπουργός Υγείας μίλησε σε εκδήλωση στο Ίλιον και αναφέρθηκε στο πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας, που σχεδιάζεται να λειτουργήσει πριν από τις εκλογές.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είσαι θεούλης» – Θερμή υποδοχή στο Ίλιον (vid)
Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψη και την ομιλία του στο Ίλιον.
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Με ιδιαίτερα θερμό τρόπο υποδέχθηκαν πολίτες στο Ίλιον τον Άδωνι Γεωργιάδη⁠, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή για να μιλήσει σε εκδήλωση έπειτα από πρόσκληση του πρώην προέδρου της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαυροειδάκου.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε πόση αγάπη μού έδειξε ο κόσμος».

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«Είσαι θεούλης» – «Αυτά θέλω»

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν ο διάλογος του Άδωνι Γεωργιάδη με μία γυναίκα, η οποία τον χαρακτήρισε «θεούλη» και του είπε ότι θα πήγαινε ακόμη και στην άκρη του κόσμου για να τον συναντήσει.

«Αυτά θέλω», της απάντησε χαμογελώντας ο υπουργός Υγείας, ο οποίος φωτογραφήθηκε και συνομίλησε με πολίτες.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ένα μικρό κορίτσι που βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του είπε στον κ. Γεωργιάδη «σ’ αγαπώ», με τον ίδιο να το αγκαλιάζει εμφανώς συγκινημένος.

Το παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Αθήνα

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Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι για 12 χρόνια είχε εκλεγεί βουλευτής στην ενιαία Β΄ Αθηνών, σημειώνοντας ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Δυτική Αθήνα.

Όπως ανέφερε, η αγάπη και η εμπιστοσύνη των κατοίκων επιστρέφονται μέσα από την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Αθήνας.

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Το νοσοκομείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως παράρτημα του «Παίδων Αγία Σοφία», σε συνεργασία με τη δήμαρχο Ιλίου. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, στόχος είναι να έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027.

«Κάνουμε τη ζωή των οικογενειών της Δυτικής Αθήνας καλύτερη», υπογράμμισε, προβλέποντας παράλληλα ότι το βίντεο από την υποδοχή του στο Ίλιον «θα κάνει θραύση».

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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την ημέρα που η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε 52 χρόνια από την ίδρυσή της⁠.

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