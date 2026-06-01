Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: “Βοήθεια” φώναζε η 39χρονη μητέρα – Ο 41χρονος δράστης άνοιξε στους αστυνομικούς φορώντας μία μπλούζα γεμάτη αίματα

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία της 39χρονης μητέρας από τον σύζυγο της στην Καλαμάτα.

Το περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα στην πόλη της Πελοποννήσου οδήγησε στον θάνατο της 39χρονης την ίδια στιγμή που τα παιδιά της κοιμόντουσαν δίπλα. Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία ειδοποιήθηκε στη 1:47 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6), από περίοικους που ανέφεραν ότι από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Καλαμάτας ακούγονται γυναικείες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια.

Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στη 1:52, με τους περιοίκους να ενημερώνουν ότι ελάχιστα λεπτά πριν οι φωνές είχαν σταματήσει και παρά το γεγονός ότι χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος κανείς δεν τους άνοιγε. Οι αστυνομικοί χτύπησαν κι αυτοί με τη σειρά τους, μέχρι που ο 41χρονος άνοιξε φορώντας μία μπλούζα γεμάτη αίματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος την 39χρονη, πεσμένη στο πάτωμα και με ένα μαχαίρι στο χέρι. Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο διαπίστωσε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ συνελήφθη ο 41χρονος που παραδέχθηκε την αποτρόπαια πράξη του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.»