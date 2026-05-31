Ο Δούκας προτείνει συνεργασία με τον Τσίπρα και αφήνει ανοιχτό το θέμα του αρχηγού – “Αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία”

Ο Χάρης Δούκας έκανε μία τοποθέτηση που θα συζητηθεί το πρωί της Κυριακής (31/5) μετά από ερώτηση που του έγινε για την στάση του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές.

Ο Χάρης Δούκας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στο MEGA για τον αντίπαλο στις ερχόμενες εκλογές που “δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας αλλά η Νέα Δημοκρατία”, παρότι τόνισε ότι θα πρέπει να ασκηθεί κριτική και στο πρώην πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα -δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής;», διερωτήθηκε ο κ. Δούκας.

«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε», τόνισε με νόημα.

Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς τόνισε με νόημα απαντώντας σε σχετική ερώτηση:

«Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα την περίπτωση των εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων και την ανατροπή που είχε γίνει στα ποσοστά που έλαβε ο ίδιος και ο Κώστας Μπακογιάννης, μετά τη «στρατηγική» όπως τη χαρακτήρισε συνεργασία με την παράταξη Ανοιχτή Πόλη του Κώστα Ζαχαριάδη.

«Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και να είναι ενάντια στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του στο Facebook και προσθέτει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό, νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός αντίπαλος, πριν και μετά τις εκλογές».