Πυρά ΕΛΑΣ σε Πιερρακάκη για την «ψηφιακή κυριαρχία» – Αιχμές για Predator και αναθέσεις

Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη δίνει η «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της «ψηφιακής κυριαρχίας», το οποίο είχε αναδείξει ο πρώην πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του πολιτικού φορέα στο Θησείο.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση, με την «ΕΛΑΣ» να εκφράζει ανησυχίες ότι η χώρα οδηγείται σε μεγαλύτερη τεχνολογική εξάρτηση από πολυεθνικές εταιρείες και ξένους παρόχους.

Με ανάρτησή της, η «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απαντά στις ειρωνικές τοποθετήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με την «ψηφιακή κυριαρχία», τονίζοντας ότι το μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που ακολουθείται σήμερα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και την εθνική ασφάλεια.

«Είναι η δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ. για ψηφιακή κυριαρχία, ρητορική του προχθές, όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης; Για να δούμε το αληθινό σενάριο…», αναφέρει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από σειρά διαφανειών με αναλυτική τεκμηρίωση των θέσεων του νέου πολιτικού φορέα.

Η «ΕΛΑΣ» τονίζει ότι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους είναι απαραίτητος, εκφράζει όμως έντονες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά σήμερα. Όπως επισημαίνει, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αυξανόμενη εξάρτηση από υπηρεσίες cloud και ισχυρούς διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς, τον περιορισμό των εναλλακτικών επιλογών λόγω δέσμευσης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, αλλά και την ανεπαρκή θωράκιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

«Το κράτος πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων»

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί η «ψηφιακή κυριαρχία». Η «ΕΛΑΣ» υποστηρίζει ότι το Δημόσιο οφείλει να έχει τον έλεγχο των δεδομένων, των ψηφιακών συστημάτων και του λογισμικού που αξιοποιείται στις κρατικές υπηρεσίες, προτείνοντας παράλληλα την καθιέρωση «ρητρών κυριαρχίας» σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις.

Με βάση τις θέσεις που παρουσιάστηκαν, τα δεδομένα των πολιτών θα πρέπει να αποθηκεύονται και να διαχειρίζονται εντός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, να διασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση και δυνατότητα μεταφοράς τους, ενώ παράλληλα να αποκλείεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευσή τους.

«Παρά-ΕΥΠ»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τοποθετείται η «ΕΛΑΣ» στο θέμα των υποκλοπών, συνδέοντας ευθέως την υπόθεση του λογισμικού Predator με τον κυβερνητικό σχεδιασμό της προηγούμενης περιόδου. Στις σχετικές παρουσιάσεις γίνονται αναφορές στο ΚΕΤΥΑΚ, στην ΕΥΠ, καθώς και στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το κόμμα κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας «παρα-ΕΥΠ», την οποία περιγράφει ως μηχανισμό που φέρεται να σχετίστηκε με τη χρήση παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνοδεύτηκε από αδιαφανείς διαδικασίες»

Παράλληλα, η «ΕΛΑΣ» ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς διαδικασίες που συνόδευσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και για εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων. Στις σχετικές αναφορές επισημαίνεται ότι πρόκειται για μεγάλο αριθμό έργων, κόστους έως 60.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με το κόμμα, εντάσσονταν στο όριο για απευθείας ανάθεση.

Επιπλέον, η «ΕΛΑΣ» υποστηρίζει ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών δεν οδήγησε σε ουσιαστική απομείωση της γραφειοκρατίας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις απλώς μετέφερε τις ίδιες διαδικασίες από τα φυσικά γκισέ στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι επενδύσεις στο ΑΙ

Ως εναλλακτικό μοντέλο, η «ΕΛΑΣ» προτείνει δημόσιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στους αλγορίθμους και στην κυβερνοασφάλεια, με αξιοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και του επιστημονικού δυναμικού της διασποράς.

Παράλληλα, ζητεί ενίσχυση της ΑΑΔΕ και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων με πραγματικές ελεγκτικές αρμοδιότητες, υποστηρίζοντας ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν πρέπει να συναντούν «κλειστές πόρτες» σε υπηρεσίες όπως η ΕΥΠ.