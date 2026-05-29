Σκουρλέτης: ««Κόμμα ΙΧ κατά 99%» το νέο εγχείρημα Τσίπρα»

Έντονη επίθεση στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα άσκησε ο Πάνος Σκουρλέτης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός.

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98.4 μίλησε ο κ. Σκουρλέτης και χαρακτήρισε «κόμμα ΙΧ κατά 99% » το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «ένα μοντέλο πολιτικής έξω από την κουλτούρα της Αριστεράς».

Έπειτα ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «εμφανίζεται με την προσδοκία να συμπαρατάξει δυνάμεις χωρίς όμως να πρόκειται για πραγματική συμπαράταξη», τονίζοντας ότι μία τέτοια διαδικασία προϋποθέτει συλλογικότητες, οργανωμένο πολιτικό πλαίσιο και δομημένη λειτουργία.

«Συμπαράταξη χωρίς συλλογικό πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει», σχολίασε, ενώ χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι εμφανίζεται ένα κόμμα με μια διακήρυξη που δεν έχει εγκριθεί από κανένα συλλογικό όργανο και χωρίς καταστατικό λειτουργίας.

«Είναι σαν… σκορδαλιά χωρίς σκόρδο»

«Αυτό που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα μοντέλο πολιτικής έξω από την κουλτούρα της Αριστεράς. Κόμματα που δεν διέθεταν ιδεολογικό και πολιτικό έρμα δεν μακροημέρευσαν ποτέ. Πρόκειται κατά 99% για ένα κόμμα … ΙΧ. Στη διακήρυξη που παρουσιάστηκε δεν υπήρξε ούτε μία αναφορά στον σοσιαλισμό ή στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Τι είδους Αριστερά είναι αυτή; Είναι σαν… σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Καμία εκδοχή της Αριστεράς δεν είχε αφαιρέσει ποτέ από το ιδεολογικό της οπλοστάσιο και το πολιτικό της λεξιλόγιο την έννοια του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού».

«Οι βουλευτές στη Νέα Αριστερά δεν κρύβουν την επιθυμία να μετακινηθούν στο κόμμα Τσίπρα»

«Στη Νέα Αριστερά, οι περισσότεροι βουλευτές δεν κρύβουν ότι επιθυμούν να μετακινηθούν στο κόμμα Τσίπρα και αυτός τους κάνει “καψώνια”. Αυτό τελικά δείχνει μειωμένη πολιτική αυτοπεποίθηση σε σχέση με την αξία και την αναγκαιότητα της Νέας Αριστεράς που χαρακτήριζε το ηγετικό της επιτελείο. Δεν τιμά κανέναν αυτή η παράταση μιας νόθας κατάστασης. Οι συνάδελφοί μου οφείλουν να κάνουν τις επιλογές τους».

«Η μετατόπιση του κόμματος αφήνει ένα σαφές πολιτικό κενό»

«Η μετατόπιση του κόμματος Τσίπρα προς το κέντρο, αφήνει ένα σαφές πολιτικό κενό. Η ανάγκη συνέχισης του ιδεολογικού και πολιτικού ρεύματος της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν εκφράζεται πολιτικά σήμερα. Σε αυτό το κενό όφειλε να πρωτοστατήσει η Νέα Αριστερά, μαζί με άλλες ανένταχτες δυνάμεις που είχαν σταθεί με κριτικό τρόπο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια ώστε να ανασυνθέσουν το χώρο και να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν τη συνέχειά του. Η Νέα Αριστερά δεν πρόκειται να κατεβάσει ρολά. Ήδη απευθύνεται σε αυτόν τον ανένταχτο αριστερό κόσμο αλλά και σε δυνάμεις της οικολογίας. Θα μπορούσε επίσης να ανοίξει ένας διάλογος και με τον χώρο του ΜέΡΑ25, με την προϋπόθεση ότι θα ξεκολλήσουμε επιτέλους από τη μονοθεματική συζήτηση γύρω από το 2015».

«Βασικός στόχος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα είναι το δεύτερο κόμμα»

«Τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και το ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν να εμφανίζονται ως εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ, χωρίς όμως να συζητούν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα έχουν αποδεχθεί ότι ο βασικός τους στόχος είναι ποιος θα καταλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα είναι το δεύτερο κόμμα».