Καμένα Βούρλα: 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι – Τι εξετάζουν οι αρχές

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6) στα Καμένα Βούρλα όταν 49χρονος κάτοικος της περιοχής εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι στο παραλιακό δρόμο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το αυτοκίνητό του και από τα μέχρι τώρα στοιχεία πιθανολογείται ότι ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάθισε στο παγκάκι να ηρεμήσει ή για να αντιμετωπίσει το άγχος του με κάποιο τσιγάρο και έμεινε από ανακοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο αυτό θα το απαντήσει η ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία στη Λαμία, στην οποία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή από το ΑΤ Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση.

Οι αστυνομικοί από το συγκεκριμένο τμήμα, έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και συλλέγουν όσες πληροφορίες θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο του ανθρώπου.