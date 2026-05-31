Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: «Δεν μπορώ την κοροϊδία, παρουσίασε ως προτάσεις του στοιχεία που είχε η ιδρυτική μας»

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις πρόσφατες πολιτικές του κινήσεις και τις εξαγγελίες του νέου του κόμματος.

Η κ. Καρυστιανού κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για πολιτική εκμετάλλευση και οικειοποίηση των δικών της θέσεων.

«Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά και πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή σχετίζεται με την πρόσφατη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, όπου η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, προλογίζοντάς τον, σχολίασε ειρωνικά: «Να βγάλουμε περιστέρια; Nα κάνουμε και story;».

Το συγκεκριμένο σχόλιο ερμηνεύτηκε ως άμεση αιχμή κατά της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία είχε χρησιμοποιήσει ένα περιστέρι στο προπαρασκευαστικό οπτικοακουστικό υλικό (σποτ) για την επίσημη ανακοίνωση του δικού της πολιτικού φορέα.

«Άκρως επικίνδυνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Στόχος μας το κράτος δικαίου»

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν το κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μοιράζεται τον ίδιο στόχο με τον Αλέξη Τσίπρα για την πτώση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυρία Καρυστιανού υπήρξε καταπέλτης για την παρούσα διακυβέρνηση, εστιάζοντας στην υπόθεση των Τεμπών και σε άλλα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας.

«Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα.

Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον κ. Τσίπρα εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου».

«Η κόρη μου θα συμφωνούσε στην απόφαση μου να κάνω κόμμα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών κλήθηκε να σχολιάσει τις δημόσιες αντιδράσεις άλλων πατέρων θυμάτων, όπως του Νίκου Πλακιά —ο οποίος επισήμανε ότι κανένας άλλος γονέας δεν ακολούθησε το πολιτικό της εγχείρημα— αλλά και του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο Μέγαρο Μαξίμου «ανοίγουν σαμπάνιες» με την ίδρυση του κόμματός της.

Η ίδια απάντησε υπογραμμίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα την προσωπική της δέσμευση. «Υπάρχουν γονείς που στηρίζουν αυτό το κίνημα και μάλιστα τα λόγια είναι πολύ συγκινητικά και ότι δεν υπάρχει άλλη “Ελπίδα”. “Μπράβο Μαρία συνέχισε” αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να βγαίνουν και να τοποθετούνται, εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου και είναι κάτι που το είχα πει από την αρχή ότι και μόνη μου να είμαι εγώ αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου».

Κλείνοντας τη ροή της συνέντευξης, εμφανώς συγκινημένη, η Μαρία Καρυστιανού εξομολογήθηκε πως η απώλεια της κόρης της αποτελεί τον μόνιμο οδηγό της σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. «Όσο προχωράω στα βαθιά σε αυτά τα πιο δύσκολα και απαιτητικά πράγματα την αισθάνομαι πιο κοντά μου. Είναι στήριγμα».