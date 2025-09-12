Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Τον Χαρακόπουλο προτείνει ο Μητσοτάκης για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Στις 19 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση της ΚΟ

Νέα Δημοκρατία: Τον Χαρακόπουλο προτείνει ο Μητσοτάκης για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:05

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θα αναπληρώσει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που πέθανε σε ηλικία 59 ετών στις 21 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή σε παραλία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παπασταύρου: “Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: “Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα”

Στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των κοιτασμάτων, Νταγκ Μπέργκαμ, και στη συμμετοχή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Όπως σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, «έρχονται οι Αμερικανοί, αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». «Όταν έρχεται ένας αμερικανικός κολοσσός και ουσιαστικά αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ