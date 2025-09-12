Νέα Δημοκρατία: Τον Χαρακόπουλο προτείνει ο Μητσοτάκης για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θα αναπληρώσει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που πέθανε σε ηλικία 59 ετών στις 21 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή σε παραλία.