Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών – Είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς σε παραλία της Χαλκιδικής

Πέθανε το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8 ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, σε ηλικία 59 ετών, με την είδηση να προκαλεί σοκ στον πολιτικό κόσμο.

Νωρίτερα, κι ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, ένιωσε αδιαθεσία και στη συνέχεια κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να τον επαναφέρουν.

Αρχικά, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διακομίσθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή και κατέληξε. Η σορός θα παραμείνει στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και θα μεταφερθεί για νεκροψία και νεκροτομή ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Είχε γεννηθεί το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής) και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Επίσης, είχε διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή. Από το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας, και τον Απρίλιο του 2025 εξελέγη γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.