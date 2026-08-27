Νέα Δημοκρατία: «Απόβαση» στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 90ής ΔΕΘ

Σειρά επισκέψεων και εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κλιμάκια με υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη θα βρεθούν στις 17 εκλογικές περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

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Η 90ή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δράμα

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θανάσης Καββαδάς

Θανάσης Καββαδάς Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σοφία Ζαχαράκη

Σοφία Ζαχαράκη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος

Έβρος

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σέβη Βολουδάκη

Σέβη Βολουδάκη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σταύρος Παπασταύρου

Σταύρος Παπασταύρου Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Καβάλα

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Δημήτρης Μαρκόπουλος

Δημήτρης Μαρκόπουλος Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κώστας Βλάσης, Μαριλένα Σούκουλη

Κώστας Βλάσης, Μαριλένα Σούκουλη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας

Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος

Ξάνθη

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Καραγκούνης

Κώστας Καραγκούνης Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Μαρκόπουλος

Δημήτρης Μαρκόπουλος Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Νίκος Δένδιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος

Ροδόπη

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Γιάννης Ανδριανός

Γιάννης Ανδριανός Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Χρήστος Δερμεντζόπουλος

Κεντρική Μακεδονία

Α΄ Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Άννα Καραμανλή

Άννα Καραμανλή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Χρίστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας, Θανάσης Δαβάκης, Άννα Καραμανλή

Β΄ Θεσσαλονίκης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη

Σέβη Βολουδάκη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου

Δημήτρης Παπαστεργίου Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης

Ημαθία

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θάνος Πλεύρης

Θάνος Πλεύρης Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη

Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης

Κιλκίς

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Βλάσης

Κώστας Βλάσης Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Μαργαρίτης Σχοινάς Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης

Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως

Πέλλα

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θάνος Πλεύρης

Θάνος Πλεύρης Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Μαργαρίτης Σχοινάς Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Κώστας Καραγκούνης

Πιερία

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κωστής Χατζηδάκης

Κωστής Χατζηδάκης Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θανάσης Κοντογεώργης

Θανάσης Κοντογεώργης Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άννα Καραμανλή

Άννα Καραμανλή Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης

Μάκης Βορίδης Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Έλενα Ράπτη

Σέρρες

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Μαργαρίτης Σχοινάς Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης

Γιάννης Βρούτσης Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης

Χαλκιδική

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Καλαφάτης

Σταύρος Καλαφάτης Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άννα Ευθυμίου

Άννα Ευθυμίου Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Λίνα Μενδώνη

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Παπασταύρου

Σταύρος Παπασταύρου Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου

Νίκος Παπαϊωάννου Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας

Χρίστος Δήμας Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως

Καστοριά

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Τάκης Θεοδωρικάκος, Ιάσονας Φωτήλας

Τάκης Θεοδωρικάκος, Ιάσονας Φωτήλας Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Ανδριανός

Γιάννης Ανδριανός Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου

Κοζάνη

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου, Σταύρος Καλαφάτης

Δημήτρης Παπαστεργίου, Σταύρος Καλαφάτης Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος

Νίκος Ταχιάος Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη

Σέβη Βολουδάκη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας

Φλώρινα

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Λίνα Μενδώνη

Λίνα Μενδώνη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος

Νίκος Ταχιάος Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ιάσονας Φωτήλας

Ιάσονας Φωτήλας Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Γεραπετρίτης

Οι εκδηλώσεις της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα με τις περιοδείες, η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ προγραμματίζουν σειρά θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων στη Θεσσαλονίκη.

Εκδήλωση για τις μετακινήσεις

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 18:30, η ΟΝΝΕΔ διοργανώνει στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης εκδήλωση με θέμα:

«Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μια πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις».

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συζήτηση για θέματα αναπηρίας

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 17:00, η Γραμματεία Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ και η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης διοργανώνουν συζήτηση για ζητήματα αναπηρίας στα γραφεία της Διοικούσας, στη Μιχαήλ Καλού 6.

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Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με τη συμμετοχή των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Κωνσταντίνου Μεγαρίτη, Ζήση Ιωακείμοβιτς και Κώστα Λολίτσα.

Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρείτε!».

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Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Άκης Σκέρτσος και ο Θανάσης Κοντογεώργης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου, Άκης Μπάφας και Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Δράσεις εθελοντισμού στην Αριστοτέλους

Το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, η Γραμματεία Εθελοντισμού της ΝΔ θα διοργανώσει στην πλατεία Αριστοτέλους δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

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Στόχος είναι να παρουσιαστεί το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να δοθεί στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης η δυνατότητα να ενημερωθούν, να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις και να γίνουν εθελοντές.