Νέα Δημοκρατία: «Απόβαση» στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 90ής ΔΕΘ
Υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο η ομιλία Μητσοτάκη.
Σειρά επισκέψεων και εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κλιμάκια με υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη θα βρεθούν στις 17 εκλογικές περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Η 90ή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δράμα
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θανάσης Καββαδάς
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σοφία Ζαχαράκη
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος
Έβρος
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σέβη Βολουδάκη
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σταύρος Παπασταύρου
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Καβάλα
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Δημήτρης Μαρκόπουλος
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κώστας Βλάσης, Μαριλένα Σούκουλη
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος
Ξάνθη
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Καραγκούνης
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Μαρκόπουλος
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος
Ροδόπη
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Γιάννης Ανδριανός
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Λάζαρος Τσαβδαρίδης
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Χρήστος Δερμεντζόπουλος
Κεντρική Μακεδονία
Α΄ Θεσσαλονίκης
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Άννα Καραμανλή
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας, Θανάσης Δαβάκης, Άννα Καραμανλή
Β΄ Θεσσαλονίκης
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης
Ημαθία
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θάνος Πλεύρης
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης
Κιλκίς
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Βλάσης
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως
Πέλλα
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θάνος Πλεύρης
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Κώστας Καραγκούνης
Πιερία
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κωστής Χατζηδάκης
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θανάσης Κοντογεώργης
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άννα Καραμανλή
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Έλενα Ράπτη
Σέρρες
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Μαργαρίτης Σχοινάς
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης
Χαλκιδική
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Καλαφάτης
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άννα Ευθυμίου
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Όλγα Κεφαλογιάννη
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Λίνα Μενδώνη
Δυτική Μακεδονία
Γρεβενά
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Παπασταύρου
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως
Καστοριά
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Τάκης Θεοδωρικάκος, Ιάσονας Φωτήλας
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Ανδριανός
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου
Κοζάνη
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου, Σταύρος Καλαφάτης
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη
- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας
Φλώρινα
- Δευτέρα 31 Αυγούστου: Λίνα Μενδώνη
- Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος
- Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ιάσονας Φωτήλας
- Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Γεραπετρίτης
Οι εκδηλώσεις της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη
Παράλληλα με τις περιοδείες, η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ προγραμματίζουν σειρά θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων στη Θεσσαλονίκη.
Εκδήλωση για τις μετακινήσεις
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 18:30, η ΟΝΝΕΔ διοργανώνει στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης εκδήλωση με θέμα:
«Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μια πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις».
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Συζήτηση για θέματα αναπηρίας
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 17:00, η Γραμματεία Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ και η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης διοργανώνουν συζήτηση για ζητήματα αναπηρίας στα γραφεία της Διοικούσας, στη Μιχαήλ Καλού 6.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με τη συμμετοχή των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Κωνσταντίνου Μεγαρίτη, Ζήση Ιωακείμοβιτς και Κώστα Λολίτσα.
Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρείτε!».
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Άκης Σκέρτσος και ο Θανάσης Κοντογεώργης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου, Άκης Μπάφας και Ζήσης Ιωακείμοβιτς.
Δράσεις εθελοντισμού στην Αριστοτέλους
Το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, η Γραμματεία Εθελοντισμού της ΝΔ θα διοργανώσει στην πλατεία Αριστοτέλους δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Στόχος είναι να παρουσιαστεί το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να δοθεί στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης η δυνατότητα να ενημερωθούν, να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις και να γίνουν εθελοντές.
πηγή στην Google
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