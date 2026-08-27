Τσίπρας στη ΓΣΕΒΕΕ: Στο τραπέζι χρέη, φόροι και τέλος επιτηδεύματος

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά, και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιωτικό χρέος, φορολογία και προσαυξήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και στη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών έθεσαν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων, ενώ στη συζήτηση περιλαμβάνονταν επίσης οι έμμεσοι φόροι και ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συμφωνία για το τέλος επιτηδεύματος

Κοινή θέση καταγράφηκε ως προς την ανάγκη κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος, μέτρο το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη η πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, το αυξημένο στεγαστικό κόστος, καθώς και εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Από την πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν ο πρόεδρός της, Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος του προεδρείου της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Δ΄ αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Αρσονιάδης, και ο γενικός γραμματέας, Σωτήρης Κοτσαμπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και ο αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Αργύρης Μπεντενιώτης.