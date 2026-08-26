90ή ΔΕΘ: Η βιοπληροφορική γίνεται διαδραστική εμπειρία στο Περίπτερο 7

Τον κόσμο της βιοπληροφορικής συστήνει στο ευρύ κοινό το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, μέσα από ένα διαδραστικό ψηφιακό έκθεμα που θα παρουσιαστεί στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα μπορούν να γνωρίσουν στο Περίπτερο 7 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας πώς τα βιολογικά δεδομένα αναλύονται και μετατρέπονται σε χρήσιμη επιστημονική γνώση.

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Στόχος του εκθέματος είναι να παρουσιάσει με απλό, παραστατικό και συμμετοχικό τρόπο μία ιδιαίτερα σύνθετη επιστημονική διαδικασία: από τη συλλογή ενός δείγματος και την εξέταση του γενετικού υλικού έως την εξαγωγή συμπερασμάτων με εφαρμογές στην υγεία, το περιβάλλον και τη σύγχρονη έρευνα.

Τρία σενάρια βιοπληροφορικής ανάλυσης

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε τρία χαρακτηριστικά σενάρια, παρακολουθώντας στην πράξη πώς η επιστήμη των δεδομένων συναντά τις βιοεπιστήμες.

Η διαδραστική εφαρμογή περιλαμβάνει:

Ταυτοποίηση οργανισμών σε λίμνη , με στόχο τη μελέτη της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας.

, με στόχο τη μελέτη της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Αναγνώριση παραλλαγών του γενετικού υλικού σε δείγματα αίματος , με πιθανές εφαρμογές στη βιοϊατρική έρευνα και στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υγείας.

, με πιθανές εφαρμογές στη βιοϊατρική έρευνα και στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υγείας. Ταυτοποίηση οργανισμών σε αστικά λύματα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στη δημόσια υγεία.

Μέσα από πραγματικές εικόνες και οπτικό υλικό, το κοινό θα βλέπει πώς τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία επιτρέπουν στους ερευνητές να αποκωδικοποιούν πολύπλοκα βιολογικά συστήματα.

Μια γέφυρα ανάμεσα στο εργαστήριο και την κοινωνία

Το ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ δραστηριοποιείται στις Επιστήμες Ζωής, με ερευνητικό πεδίο που εκτείνεται από τα μικρόβια και τα φυτά έως τα ζώα και τον άνθρωπο. Στο έργο του αξιοποιεί προηγμένες μεθόδους βιοανάλυσης και πληροφορικής βιοδεδομένων.

Με τη συμμετοχή του στην 90ή ΔΕΘ, το Ινστιτούτο επιχειρεί να φέρει τη σύγχρονη βιοεπιστημονική έρευνα πιο κοντά στην κοινωνία και να εξηγήσει με προσιτό τρόπο πώς οι πληροφορίες που κρύβονται μέσα σε ένα βιολογικό δείγμα μπορούν να αποκτήσουν επιστημονική αξία.

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Το έκθεμα απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο ερευνητικό εργαστήριο και τον επισκέπτη της Έκθεσης.

Η παρουσίαση θα φιλοξενείται στο Περίπτερο 7 της ΓΓΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ.