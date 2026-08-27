Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Καμία απάντηση επί της ουσίας για τον Στουρνάρα»

Νέα απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσαν κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβεβαιώνει την προηγούμενη ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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«Καμία απάντηση επί της ουσίας»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ δεν δόθηκε ουσιαστική απάντηση ούτε έγινε αναφορά στη μη υπερψήφιση του Γιάννη Στουρνάρα.

Παράλληλα, κατηγόρησαν το κόμμα για «λαθροχειρία» αναφορικά με παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, την οποία επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως σημείωσαν, από τα όσα είχε δηλώσει ο Παύλος Μαρινάκης προκύπτει «το εντελώς αντίθετο» από τον ισχυρισμό του κ. Τσουκαλά.

Η δήλωση Μαρινάκη για τις ψήφους των Σπαρτιατών

Προς υποστήριξη της θέσης τους, οι κυβερνητικές πηγές παρέθεσαν απόσπασμα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της 16ης Ιανουαρίου 2025, κατά την οποία ο Παύλος Μαρινάκης είχε ερωτηθεί εάν οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες για την κυβέρνηση στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε απαντήσει:

«Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες. Εμείς είμαστε η παράταξη, η κυβέρνηση που και με τις πράξεις μας το έχουμε αποδείξει αυτό, σε αντίθεση με αυτά που έχουν ειπωθεί στο παρελθόν από άλλα κόμματα, δήθεν προοδευτικά, που διεκδικούσαν το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, εμείς απαντάμε ένα “όχι” ξεκάθαρο και η απάντηση αυτή έχει κάποια αξία».

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Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης είχε αναφερθεί στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι έδωσαν στη Δικαιοσύνη τα κατάλληλα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων.

Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει «κατώτερες των περιστάσεων» τις ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που συνέδεαν την επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα με την Ακροδεξιά.