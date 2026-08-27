Μπακογιάννης: «Στις πόσες φωτιές αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη;»

Η είδηση για τη νέα φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, προκάλεσε τη νέα αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατά τη χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, έθεσε το ζήτημα της πρώτης φωτιάς που είχε ξεσπάσει την περασμένη Κυριακή, με αποτέλεσμα ο σταθμός να έχει διακόψει το πρόγραμμά του και ζήτησε πλήρη ενημέρωση.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», ανέφερε:

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«Και δεύτερη φωτιά στον Αθήνα 9,84! Στις πόσες αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη;

Δεν πέρασαν ούτε λίγες ώρες από τη διαβεβαίωση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ‘’το θέμα επιλύεται” και ο Αθήνα 9,84 τυλίγεται ξανά στις φλόγες.

Μόλις χθες ο δήμαρχος έλεγε ότι οι εγκαταστάσεις αποκαθίστανται. Ότι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς. Ότι το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης προστατεύεται. Ότι ο σταθμός θα επαναλειτουργήσει άμεσα.

Οι μεγάλες διαβεβαιώσεις, όμως, δεν άντεξαν ούτε 24 ώρες. Ο 9,84 έπιασε ξανά φωτιά και ο ιστορικός σταθμός της πόλης βγαίνει και πάλι εκτός λειτουργίας.

Θα ήταν φάρσα, αν δεν ήταν πραγματικότητα. Ρωτάμε λοιπόν ξανά: Τι ακριβώς συμβαίνει;

Γνωρίζουμε τα αίτια των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών; Είναι ζήτημα αστοχίας υλικού, όπως είπε η πρόεδρος ή υψηλών θερμοκρασιών, όπως είπε ο δήμαρχος; Έχει συντηρηθεί ο εξοπλισμός; Πού βρίσκονται ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας; Έχουν εκδοθεί οι σχετικές πιστοποιήσεις; Πώς θα εγγυηθούν την ασφάλεια των εργαζομένων;

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Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να υπάρξουν επιτέλους πραγματικές απαντήσεις, ουσιαστικά μέτρα και ανάληψη ευθύνης;».