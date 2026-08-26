Περιοδεία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα – Πού θα βρεθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή

Διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη.

Στις 09:30 το πρωί της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό «Μίκρα».

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Αμέσως μετά θα έχει συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές Επικρατείας.

Συναντήσεις ενόψει της 90ής ΔΕΘ

Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση με θέμα την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης επαφές με δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Φλώρινα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής στη Δυτική Μακεδονία

Το πρωί της Παρασκευής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας.

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Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και στην επιχείρηση παραγωγής τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα».

Το μεσημέρι θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, όπου θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant και τη μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της ΔΕΗ στην Καρδιά.

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Επόμενος σταθμός της περιοδείας θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ στις 18:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη.