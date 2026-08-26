ΣΥΡΙΖΑ: Το πρόγραμμα της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι δράσεις του κόμματος αρχίζουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή στην πορεία για τη ΔΕΘ, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με συνέντευξη Τύπου, επισκέψεις στα περίπτερα και κεντρική πολιτική εκδήλωση.

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Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Στις 18:00, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετάσχει με δικό του μπλοκ στην πορεία για τη ΔΕΘ.

Η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί κάτω από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία 76.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, σε αίθουσα του Capsis Hotel, στη Μοναστηρίου 16.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας περιλαμβάνει: