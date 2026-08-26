ΣΥΡΙΖΑ: Το πρόγραμμα της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και εργαζομένους, επίσκεψη στα περίπτερα, συνέντευξη Τύπου και κεντρική πολιτική εκδήλωση.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Οι δράσεις του κόμματος αρχίζουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή στην πορεία για τη ΔΕΘ, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με συνέντευξη Τύπου, επισκέψεις στα περίπτερα και κεντρική πολιτική εκδήλωση.
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Στις 18:00, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετάσχει με δικό του μπλοκ στην πορεία για τη ΔΕΘ.
Η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί κάτω από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία 76.
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, σε αίθουσα του Capsis Hotel, στη Μοναστηρίου 16.
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας περιλαμβάνει:
- 10:00-10:30: Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 10:45-11:15: Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΘ, στον ίδιο χώρο.
- 13:00-15:00: Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης», εντός της ΔΕΘ.
- 16:00-18:00: Επίσκεψη στα περίπτερα της Έκθεσης.
- 19:00: Κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».
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