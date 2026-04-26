Μητσοτάκης – Τασούλας: Συνάντηση τη Δευτέρα στο Προεδρικό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 10:30 το πρωί θα συναντηθεί με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.