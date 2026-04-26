Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Νίκος Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ – Τα 23 πρόσωπα για το πολιτικό συμβούλιο

Οι προτάσεις του Προέδρου

Νίκος Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ – Τα 23 πρόσωπα για το πολιτικό συμβούλιο
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε την πρότασή του για τη στελέχωση των κορυφαίων καθοδηγητικών οργάνων.

Για τη θέση-κλειδί του Γραμματέα, ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και προσωπικότητα με μακρά πορεία στο αναπηρικό κίνημα και τον κοινωνικό συνδικαλισμό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Πολιτικό Συμβούλιο, παραθέτοντας τη σχετική λίστα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

Ειδικότερα πρόκειται για τους:

  • Μιχάλη Αεράκη
  • Τόνια Αντωνίου
  • Μιλένα Αποστολάκη
  • Παύλο Γερουλάνο
  • Θανάση Γλαβίνα
  • Μαρία Δαφέρμου
  • Άννα Διαμαντοπούλου
  • Χάρη Δούκα
  • Λευτέρη Καρχιμάκη
  • Μιχάλη Κατρίνη
  • Μάρα Κουκουδάκη
  • Όλγα Μαρκογιαννάκη
  • Νίκο Μήλη
  • Κώστα Παπαδημητρίου
  • Φίλιππο Σαχινίδη
  • Κώστα Σκανδαλίδη
  • Κατερίνα Σολωμού
  • Ανδρέα Σπυρόπουλο
  • Μιχάλη Τζελέπη
  • Κώστα Τσουκαλά
  • Έφη Χαλάτση
  • Παύλο Χρηστίδη
  • Μανώλη Χριστοδουλάκη

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

  • Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
  • Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης
  • Ο γραμματέας αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
