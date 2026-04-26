Νίκος Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ – Τα 23 πρόσωπα για το πολιτικό συμβούλιο
Οι προτάσεις του Προέδρου
Στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε την πρότασή του για τη στελέχωση των κορυφαίων καθοδηγητικών οργάνων.
Για τη θέση-κλειδί του Γραμματέα, ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και προσωπικότητα με μακρά πορεία στο αναπηρικό κίνημα και τον κοινωνικό συνδικαλισμό.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Πολιτικό Συμβούλιο, παραθέτοντας τη σχετική λίστα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Ειδικότερα πρόκειται για τους:
- Μιχάλη Αεράκη
- Τόνια Αντωνίου
- Μιλένα Αποστολάκη
- Παύλο Γερουλάνο
- Θανάση Γλαβίνα
- Μαρία Δαφέρμου
- Άννα Διαμαντοπούλου
- Χάρη Δούκα
- Λευτέρη Καρχιμάκη
- Μιχάλη Κατρίνη
- Μάρα Κουκουδάκη
- Όλγα Μαρκογιαννάκη
- Νίκο Μήλη
- Κώστα Παπαδημητρίου
- Φίλιππο Σαχινίδη
- Κώστα Σκανδαλίδη
- Κατερίνα Σολωμού
- Ανδρέα Σπυρόπουλο
- Μιχάλη Τζελέπη
- Κώστα Τσουκαλά
- Έφη Χαλάτση
- Παύλο Χρηστίδη
- Μανώλη Χριστοδουλάκη
Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:
- Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
- Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης
- Ο γραμματέας αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
