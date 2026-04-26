Νίκος Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ – Τα 23 πρόσωπα για το πολιτικό συμβούλιο

Στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε την πρότασή του για τη στελέχωση των κορυφαίων καθοδηγητικών οργάνων.

Για τη θέση-κλειδί του Γραμματέα, ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και προσωπικότητα με μακρά πορεία στο αναπηρικό κίνημα και τον κοινωνικό συνδικαλισμό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Πολιτικό Συμβούλιο, παραθέτοντας τη σχετική λίστα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

Ειδικότερα πρόκειται για τους:

Μιχάλη Αεράκη

Τόνια Αντωνίου

Μιλένα Αποστολάκη

Παύλο Γερουλάνο

Θανάση Γλαβίνα

Μαρία Δαφέρμου

Άννα Διαμαντοπούλου

Χάρη Δούκα

Λευτέρη Καρχιμάκη

Μιχάλη Κατρίνη

Μάρα Κουκουδάκη

Όλγα Μαρκογιαννάκη

Νίκο Μήλη

Κώστα Παπαδημητρίου

Φίλιππο Σαχινίδη

Κώστα Σκανδαλίδη

Κατερίνα Σολωμού

Ανδρέα Σπυρόπουλο

Μιχάλη Τζελέπη

Κώστα Τσουκαλά

Έφη Χαλάτση

Παύλο Χρηστίδη

Μανώλη Χριστοδουλάκη

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό: