Εύβοια: Τρεις τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο πάνω από το χωριό Βουτά

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στον επαρχιακό δρόμο Ροβιές–Ιστιαία, στην Εύβοια, στο σημείο πάνω από το χωριό Βουτά, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το evima.gr, στα δύο αυτοκίνητα βρίσκονταν πέντε άτομα συνολικά, με τρεις από αυτούς να τραυματίζονται. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες ανέλαβαν τη διαχείριση της κατάστασης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στον δρόμο.