Λόφος Φιλοπάππου: Άγριος ξυλοδαρμός δύο ανδρών με λοστό για μία παρατήρηση

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (26/04) στον Λόφος Φιλοπάππου, όταν ξέσπασε βίαιο επεισόδιο μεταξύ ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Δύο άνδρες, 59 και 60 ετών, δέχθηκαν επίθεση κοντά στην είσοδο του λόφου Φιλοπάππου, απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, με αντικείμενο που εκτιμάται πως ήταν μεταλλικό ή ξύλινο. Οι τραυματισμοί τους εντοπίστηκαν στο κεφάλι και το πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να έρχονται στα χέρια, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους περαστικούς, οι οποίοι απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου ο ένας χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα.

Πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ένα από τα θύματα ανέφερε ότι η συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε από μια παρατήρηση που είχε γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

«Και αντί να μου πει “εντάξει, φίλε”, μου λέει “μη μου μιλάς εμένα άσχημα”. Σήμερα, ξαφνικά εδώ ήρθε από πίσω και μας κοπάνησε δύο ανθρώπους. Και όχι τίποτα για μένα. Εγώ του είχα κάνει παρατήρηση. Τον άλλον τον άνθρωπο… Τι φταίει; Είχε αυτά τα πτυσσόμενα. Ξέρω ‘γω τι ήτανε; Ούτε πρόλαβα να τον δω, ούτε λέξη δεν έβγαλε. Ούτε λέξη! Έκανε την επίθεση και έφυγε».

Ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από τις αρχές.