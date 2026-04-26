Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία: Το 24ωρο του Μακρόν στην Αθήνα – Από τη Ρωμαϊκή αγορά, στη φρεγάτα «Κίμων» και το «Νιάρχος»

Με την υπογραφή νέων συμφωνιών και ισχυρά μηνύματα αμοιβαίας αμυντικής στήριξης ολοκληρώθηκε η πυκνή, 24ωρη επίσκεψη εργασίας του Εμανουέλ Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ, σφράγισε με την παρουσία του το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, υπογραμμίζοντας πως η Γαλλία θα στέκεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό της Ελλάδας σε κάθε απειλή κατά της κυριαρχίας της.

Διπλωματική ατζέντα υπό το φως της Ακρόπολης

Η άφιξη του Γάλλου ηγέτη το απόγευμα της Παρασκευής από την Κύπρο σηματοδότησε την έναρξη ενός μαραθωνίου επαφών.

Μετά την υποδοχή του από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο κ. Μακρόν μετέβη στη Ρωμαϊκή Αγορά, όπου σε ένα συμβολικό σκηνικό συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Αμυντική θωράκιση και επιχειρηματικές προοπτικές

Το πρωί του Σαββάτου είχε έντονο αμυντικό χρώμα, με τους δύο ηγέτες να επισκέπτονται τη φρεγάτα «Κίμων». Συνοδευόμενοι από τους Υπουργούς Άμυνας, Νίκο Δένδια και Σεμπαστιάν Λεκορνού (Βοτρίν), ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου, το οποίο αποτελεί το πλέον απτό σύμβολο της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας.

Ακολούθησαν κρίσιμες συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου επικυρώθηκαν νέες συμφωνίες συνεργασίας, ενώ η αυλαία της επίσκεψης έπεσε στο ΚΠΙΣΝ. Εκεί, Μητσοτάκης και Μακρόν απηύθυναν χαιρετισμό στο Ελληνο-Γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, αναδεικνύοντας τις προοπτικές οικονομικής σύγκλισης στους τομείς της τεχνολογίας και των επενδύσεων. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τα μηνύματα στα Social Media

Λίγο μετά την απογείωση του προεδρικού αεροσκάφους στις 18:50 του Σαββάτου, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε αναρτήσεις με υψηλό συμβολισμό.

O Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε βίντεο με την αιχμηρή δήλωση: «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, θα είμαστε εδώ. Όταν πας για ύπνο, δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις». You know it. pic.twitter.com/53Q4iYdScA April 25, 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στιγμιότυπα από την επίσκεψη, τονίζοντας πως οι δύο χώρες βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» και πως η συμμαχία τους δεν αποτελείται από «λόγια του αέρα», αλλά από πράξεις.

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε ότι η σχέση Αθήνας-Παρισιού υπερβαίνει την τυπική διπλωματία, αποκτώντας χαρακτηριστικά μιας βαθιάς στρατηγικής και πολιτιστικής ταύτισης σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναχώρησε ακριβώς 24 ώρες μετά την άφιξή του, έχοντας ολοκληρώσει ένα από τα πιο παραγωγικά προγράμματα ξένου ηγέτη στην Ελλάδα τα τελευταία έτη.