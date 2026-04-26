Στάρμερ – Τραμπ: Επείγουσα ανάγκη για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως» και μίλησε «για την πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.